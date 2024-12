Nuove assunzioni con il progetto per il patrimonio boschivo 

Un aiuto concreto per riqualificare le aree verdi di San Gavino. Così ha preso il via il progetto “Patrimonio boschivo” che permette di dare una boccata d’ossigeno ai tanti disoccupati del paese. «Il personale assunto – spiega il sindaco Stefano Altea – ha un contratto di lavoro di cinque mesi per 30 ore alla settimana e sono già partiti gli interventi di sistemazione delle aree verdi della zona artigianale. Gli operai si occuperanno di riqualificare diverse aree urbane ed extraurbane come Funtana e’ canna».

Gli operai verranno assunti grazie ai fondi destinati alla manutenzione del patrimonio boschivo. A San Gavino oltre al piccolo bosco di Funtana e’ canna, abituale luogo di ritrovo per gli amanti della corsa, delle passeggiate a piedi e della bici, e al parco Rolandi, un grande polmone di circa un ettaro, che si trova nell’area compresa tra le vie Rinascita e Trieste, ci sono altre aree verdi da riqualificare. «Il finanziamento del progetto – aggiunge Stefano Altea – è di 76mila euro. Ad oggi, insieme ai cantieri Lavoras e ai lavoratori della ex Keller sono attivi 25 operai che stanno contribuendo a rendere ordinato e pulito il paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA