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Arbus.
02 novembre 2026 alle 00:55

Nuove aiuole spartitraffico, più sicura la strada del mare 

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È legittimo che il Comune di Arbus decida di effettuare lavori su una strada di competenza della Provincia del Medio Campidano? A distanza di un anno dalle polemiche sollevate dai cittadini per il costo di 25mila euro che avrebbe dovuto sborsare il Comune a favore della Provincia, l’opera è stata realizzata. Nuove aiuole spartitraffico per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità lungo la provinciale per la Costa Verde all’altezza dell’incrocio per il villaggio turistico di Torre dei Corsari. Soddisfatti i volontari del villaggio che ad ogni stagione estiva si mobilitavano per tagliare l’erba alta che oscurava la visibilità a pedoni ed automobilisti, causando numeroso incidenti per fortuna non gravi. L’approvazione del progetto e l’esecuzione dell’intervento sono stati possibili grazie all’iniziativa del sindaco Paolo Salis e del suo vice Simone Murtas in quanto consigliere provinciale. La conclusione dell’intervento ha comportato il nulla osta della Provincia e il recupero dei fondi nelle casse comunali; con l’opera la viabilità è ora più sicura in un tratto di strada molto trafficata soprattutto nella stagione estiva, tra Torre dei Corsari e Funtanazza. Dopo le lamentele di chi in questi giorni ha segnalato la comparsa dei primi ciuffi d’erba all’interno delle aiuole, il primo cittadino rassicura: «Manca ancora la piantumazione del verde dentro le aiuole, importante per ridurre la manutenzione futura». ( s.r. )

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