Nuove aiuole con ulivi al posto del distributore Eni 

San Gavino diventa più verde e finalmente piazza Battisti ritorna al suo antico splendore con la bonifica dell’area dell’ex distributore di carburante. Ora sono state create delle aiuole con alcune piante. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici: «Questa piazza ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita della nostra comunità che, purtroppo, dopo il trasferimento della stazione e la chiusura dello storico distributore Eni, è venuto meno. Dopo tanti, troppi, anni di attesa, come amministrazione ci siamo impegnati fin da subito per la sua riqualificazione».

Così, grazie alla disponibilità della società Eni Rewind e senza alcun costo per il Comune, sono state realizzate la pavimentazione in cemento granigliato e due grandi aiuole che, insieme alle altre due esistenti, sono state piantumate con quattro ulivi di pregio, donati dalla società Portovesme srl. «Il prossimo passo – aggiunge il primo cittadino - sarà quello di completare la piazza uniformandola con un rivestimento di cemento granigliato. Questo garantirà una superficie omogenea e coerente con quanto realizzato, migliorando l’estetica e la funzionalità dell’intera area. Come amministrazione stiamo lavorando per rendere San Gavino Monreale più bella e vivibile».

Intanto nelle vicinanze da alcuni mesi anche i locali della ex biglietteria ospitano la sede dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano. ( g. pit. )

