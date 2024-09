Nuove accuse ad Al Fayed 

LONDRA. «Un predatore» seriale, pronto a usare persino l’appartamento del figlio Dodi come garconniere personale. Aumentano le accuse postume a Mohamed Al Fayed, magnate egiziano trapiantato nel Regno Unito e proprietario dei magazzini Harrods, per molestie e violenze sessuali su decine di donne. Si tratta soprattutto di ex dipendenti di Harrods o dell’hotel Ritz da lui posseduto a Parigi, le più giovani all’epoca appena 15-16enni. In passato il caso fu archiviato almeno due volte dalla Procura della Corona. Ora la Bbc, dopo che la trasmissione d’inchiesta Panorama ha raccolto le denunce di una ventina di donne, ne ha intervistate cinque in prima persona in un talk show. Al Fayed, morto a 94 anni il 30 agosto 2023, «era un pericoloso predatore sessuale», dice una, «non il clown» eccentrico e filantropo descritto da certa aneddotica sulla scia della serie “The Crown” targata Netflix.

RIPRODUZIONE RISERVATA