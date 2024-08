Nuovamente occupata l’ex scuola Alagon: è il regno delle siringhe 

Lo sgombero a febbraio, poi porte e finestre murate per impedire nuovi accessi e ulteriori occupazioni. Ma dopo alcuni mesi le incursioni nell’ex scuola Alagon, di via Abruzzi, sono riprese: cancello aperto, recinzione piegata e un varco creato, in una delle finestre, per poter entrare senza problemi nel gigantesco edificio. All’eterno anche un grosso cane. E sui pavimenti le tracce lasciate da tossicodipendenti che utilizzano lo stabile per consumare qualsiasi tipo di sostanza, lontano da occhi indiscreti. I segni sono fin troppo chiari: c’è chi trascorre anche la notte nelle vecchie aule. «Siamo al corrente della situazione che si è creata negli ultimi giorni», spiega l’assessora alla Gestione del patrimonio, Anna Puddu. «Verrà programmato subito un sopralluogo svolto dalla Polizia Locale per identificare le persone che si trovano all’interno. Poi, una volta liberata l’ex scuola, le squadre dell’assessorato ai Lavori Pubblici mureranno nuovamente l’edificio. Ma per risolvere definitivamente il problema ci saranno azioni concrete per consegnare definitivamente lo stabile alla città».

I movimenti

Chi abita in via Abruzzi e nella zona di San Michele ha notato i movimenti di queste ultime settimane. Non solo: la recinzione piegata, per consentire facilmente l’accesso al cortile dell’edificio, è un chiaro segnalare che i raid nell’ex scuola Alagon sono ripresi. E infatti la presenza di un cane, in apparenti condizioni di salute non buone, è la testimonianza che le occupazioni – magari temporanee – dell’edificio sono riprese. Un varco in una finestra e quanto si trova nei pavimenti, con segni freschi lasciati da persone, sono l’ulteriore conferma che lo stabile è diventato ancora una volta un rifugio per sbandati, tossicodipendenti e per chi non sa dove trascorrere le notti.

Le soluzioni

Dagli uffici del Comune chiariscono di essere a conoscenza della situazione. «Ci siamo già attivati», precisa l’assessora Puddu. «Dobbiamo programmare il giorno dell’intervento della Polizia Locale e poi delle squadre di operai. Agiremo anche con la collaborazione delle unità di strada per dare assistenza alle persone in caso di necessità». Una volta murato, l’edificio rischia comunque nuove occupazioni e incursioni. «Stiamo già lavorando per il recupero dello stabile e per il suo utilizzo. Esattamente come avvenuto per l’ex asilo di via Schiavazzi, a Sant’Elia, che al termine degli interventi sarà una casa della salute e un centro di attività per il quartiere». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA