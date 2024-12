Nuova Ztl,  via libera dalla Giunta 

Il progetto fu avviato nel 2019, ma nel 2021 fu bloccato dal ministero dei Trasporti. Ora per la Ztl c’ è il nuovo via libera della Giunta che ha rimodulato l’istituzione della Zona a traffico limitato nel centro storico della città, con telecamere e controlli elettronici agli ingressi. Interesserà l’area compresa tra piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II, via del Carmine, via Efisio Cugia (da piazza Monsignor Cano a via Mannu), via del Rosario, via Solferino, vico Palazzo, vico al Duomo, vico del Vescovo, piazza Duomo e piazza Episcopio. La documentazione sarà inoltrata al ministero dei Trasporti per la validazione dei varchi elettronici e successivamente la delibera passerà in Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione e conseguente entrata in vigore. Il sindaco Alfonso Marras e l’assessore alla Viabilità Marco Naitana evidenziano come la Ztl «consentirà di migliorare sensibilmente la vivibilità e il decoro nel cuore della città». ( s.c. )

