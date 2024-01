Nuova Ztl: via ai lavori in centro 

Prende forma la nuova zona a traffico limitato. Partiranno nella giornata di domani i lavori che consentiranno di predisporre i dieci varchi che caratterizzeranno la Ztl del centro storico: «Nei giorni precedenti sono stati eseguiti dei sopralluoghi per dare il via agli interventi. - rivela l’assessore con deleghe alla Viabilità e Polizia locale Francesco Melis - Si comincerà con la posa delle cablature per il posizionamento dei varchi, nei quali non solo sarà collocata la cartellonistica classica e digitale, ma anche le telecamere per il sistema di videosorveglianza. Si proseguirà con gli interventi sul cavidotto elettrico e sulla fibra».

Si prepara pertanto una mini rivoluzione del traffico che interesserà in particolare modo la zona di piazza Municipio: «Occorre consentire una maggiore fruibilità degli abitanti, ai quali nei prossimi giorni verrà spiegato il progetto nel dettaglio», aggiunge Melis. Al via anche la rivisitazione dei pass e dai 1500 attuali, la ridistribuzione interesserà 500 residenti. (ad. s.)

