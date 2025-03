Nuova Ztl, maggioranza ai ferri corti 

Non si placano le polemiche dopo l'istituzione della nuova Ztl. Con la mozione presentata venerdì mattina dal gruppo di maggioranza Progetto Sardegna, si chiede al sindaco e alla Giunta di «sospendere l’applicazione del provvedimento», entrato in vigore con l'inizio del nuovo anno. Inoltre, si sollecita «la promozione di una discussione più ampia e partecipata sia in Commissione che in Consiglio», coinvolgendo non solo i componenti dell’Aula ma anche i cittadini interessati dalle nuove regole.

Le frizioni

Nel frattempo, il vicesindaco Francesco Melis ha deciso di incontrare il comitato formato dagli oppositori alla Ztl, sollevando alcune perplessità nel gruppo di Progetto Sardegna. «Di questa riunione non sapevamo nulla – dichiara il consigliere Marco Loddo – ed è proprio questo il fulcro della mozione presentata venerdì mattina: crediamo che la discussione debba coinvolgere soprattutto chi rappresenta i cittadini, oltre che i cittadini stessi». Anche Simone Pinna, capogruppo di Progetto Sardegna, conferma di non essere stato informato sull’incontro.

La replica

Il vicesindaco ha precisato: «I gruppi avrebbero potuto partecipare, ma il comitato ha chiesto di parlare con me, non con i consiglieri». Riguardo alla mozione, Melis ha tagliato corto: «Lascia il tempo che trova. Quando emergono queste problematiche, un gruppo che fa parte della maggioranza discute all'interno della maggioranza, non presenta mozioni».

L’opposizione

Anche la minoranza è intervenuta e ha criticato la gestione della vicenda: «Questo regolamento è stato redatto dalla Giunta senza alcuna condivisione né con la commissione competente né tantomeno con il Consiglio comunale – dichiara il consigliere Luigi Biggio –. È un fatto grave, perché i cambiamenti che incidono sulla città e sulla sua vivibilità dovrebbero sempre essere discussi in Aula».

Gli abitanti

Un cauto ottimismo emerge invece dal comitato di cittadini contro la Ztl, il cui portavoce è Remigio Cabras: «Ci siamo riuniti con la presidente della commissione Viabilità, Sabrina Boi, e con il vicesindaco Melis – racconta – per fare il punto della situazione. Metteremo nero su bianco gli impegni assunti dall’assessore durante l’incontro. Come comitato redigeremo un documento in cui elencheremo alcuni punti che, a nostro avviso, andrebbero quantomeno discussi, portandolo all’attenzione della stessa Commissione».

Il quadro

L’assessore, per esempio, si è impegnato a rivalutare l’utilizzo del parcheggio di piazza Conte Ugolino, da tempo occupato da vetture estranee al quartiere. «Nonostante l’incontro positivo con il vicesindaco – ha chiosato Cabras -, rimaniamo vigili su ciò che accadrà in Consiglio». Melis dal canto suo ha aggiunto: «Al comitato ho illustrato meglio la possibilità di passaggio tra le zone rosse e quelle gialle e ho raccolto segnalazioni importanti, chiedendo di trascriverle in un documento per prenderne atto. Sicuramente, in futuro ci saranno alcune modifiche al regolamento».

