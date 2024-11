Nuova Ztl, cambia la viabilità 

Arriva dal prossimo mercoledì la fase sperimentale della nuova zona a traffico limitato ed il centro storico si appresta ad una riorganizzazione della viabilità che prevede nuovi sensi unici, spazi dedicati ai pedoni e dissuasori che inibiscano le cattive abitudini dei parcheggi selvaggi.

Il piano

Con il nuovo progetto si intende non solo migliorare la qualità della vita dei residenti del centro, ma anche continuare a migliore l’accoglienza per i visitatori in un’ottica che vuole una città sempre più a misura di turista.

«La nuova organizzazione della viabilità deriva prima di tutto da un confronto con i cittadini relativamente all’imminente attuazione della ztl. - spiega il primo cittadino Mauro Usai - Una delle azioni più importanti è stata quella di recuperare dei parcheggi per i residenti, come fatto ad esempio in via Repubblica, dove gli stalli non saranno più a pagamento ma dedicati ai possessori dei pass. Alla pari dei siti minerari, il nostro centro storico è una perla che deve essere funzionale ai flussi turistici costantemente in aumento».

La riqualificazione

Via Repubblica, via Cavallotti, via Manno, via Cannelles e Corradino, sono fra le strade che saranno oggetto di un’importante riqualificazione: «Specialmente tramite l’utilizzo dei dissuasori. - spiega l’assessore con delega alla Viabilità e alla Polizia locale Francesco Melis - Dissuasori già presenti in diverse piazze e vie del centro storico e che permettono di annullare completamente il parcheggio selvaggio, ovvero quello che rende critica la viabilità. Verranno installati in tantissimi punti e allo stesso modo verranno istituiti dei nuovi divieti di sosta. I controlli affinché le nuove prescrizioni vengano rispettate, saranno ancora più serrati».

Melis spiega come una delle novità più rilevanti della nuova ztl sia rappresentata dai sensi unici (nella cosiddetta “zona rossa”), per l’orario d’accesso delle categorie abilitate al transito: «Zona rossa adibita ad area pedonale urbana - prosegue - che comprende le vie Cagliari, Azuni, Martini, Musio, Cavour, Sarcidano, Verdi, XXVII Marzo e Cima, le piazze Martini, Lamarmora, Pichi e Municipio, i vicoli Del Monte, Duomo, Maccioni, Meli ed infine il Corso Matteotti».

I 10 varchi d’accesso alla ztl (veri e propri occhi elettronici collegati al comando della Polizia locale e deputati al controllo) entreranno ufficialmente in funzione dal prossimo mercoledì: «Per una prima fase sperimentale del nuovo piano - puntualizza Melis - che durerà fino al prossimo 31 dicembre. Dal primo giorno del nuovo anno, la ztl sarà ufficialmente e definitivamente in funzione».

