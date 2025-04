Nuova vita per Villa Maria Pia 

Il Consiglio comunale lascia le poltroncine rosse del teatro per trasferirsi a Villa Maria Pia. Gli operai stanno completando le operazioni di pulizia delle aree esterne, mentre i banchi, le sedute e i microfoni, sono stati già sistemati nel piano terra del casale d’epoca appena rientrato nella disponibilità dell’Amministrazione. L’edificio di charme ospiterà le sedute dell’assemblea civica, almeno fino a quando il vecchio municipio di via Comumbano non sarà di nuovo agibile. E non solo. «Sarà un luogo polifunzionale, aperto, vivo. I suoi spazi ospiteranno presentazioni di libri, concerti, esposizioni d’arte, conferenze», spiega l’assessore al Demanio, Enrico Daga, che ha fortemente voluto restituire alla città quell'antica residenza di proprietà comunale in località Cuguttu. «Non solo restituita alla città, ma riaccesa nel suo ruolo più nobile: essere spazio delle istituzioni, di cultura, bellezza, confronto», sottolinea il componente di giunta.

Un nuovo capitolo

Il Consiglio comunale, che in questi ultimi mesi si è riunito tra il teatro civico e la sala conferenze del Quarter, avrà uno spazio di grande fascino, «una soluzione che restituisce all’assise cittadina il decoro che merita». Per 60 anni Villa Maria Pia ha rappresentato un monumento al degrado, ma l’immobile di proprietà comunale, grazie a un finanziamento della Regione, da ex colonia penale in disuso era finalmente diventata una struttura ricettiva dal sapore retrò. Quindici camere immerse nel verde, tra il mare e la laguna, suggestiva location del film “Chi salverà le rose?” del regista Cesare Furesi. Doveva essere una scommessa vincente, nata con fondi per l'occupazione, ma è finita a colpi di carte bollate. Adesso si apre un nuovo capitolo. «Il chiostro interno, scrigno architettonico di rara eleganza, - continua l’assessore - diventerà teatro di eventi e performance. I sontuosi giardini esterni saranno palcoscenico naturale per iniziative culturali, incontri e spettacoli sotto le stelle». La Villa Maria Pia sarà messa a disposizione delle associazioni culturali. «Apriremo la struttura a una serie di utilizzi importanti, culturali, ricreativi», conferma il sindaco Raimondo Cacciotto: «Avvieremo il recupero delle stanze della foresteria per finalità che abbiamo a che fare con il bene comune, per fini sociali. Inoltre un accordo con l’Università di Sassari e con la Società di Botanica sarda ci consentirà di curare il parco esterno e di realizzare finalmente l’orto botanico, punto qualificante all’origine del progetto di recupero del bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA