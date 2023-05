Nuova vita per piazza Mariano  

Ma i tempi sono strettissimi. La data cerchiata in rosso è quella ormai nota del 31 luglio, termine entro il quale dovranno essere appaltati i lavori da 500mila euro, pena la perdita del finanziamento. Ecco perché la Giunta Sanna pigia il piede sull’acceleratore.

Eppure quell’area, ai margini del centro storico, rappresenta una cerniera con lo storico quartiere Su Brugu. Il Pnrr offre un’occasione di riscatto: il progetto di riqualificazione rientra in quel pacchetto da venti milioni di euro messo in cassaforte dall’amministrazione comunale di Andrea Lutzu e destinato a ridisegnare il volto della città.

Il ruolo di piazza non lo ha mai assolto davvero. Sarà per le dimensioni esigue, sarà per la posizione baricentrica rispetto all’asse viario che la espone a un elevato traffico veicolare. Di piazza Mariano, con il suo monumento ai Caduti, ci si ricorda poche volte all’anno, nei giorni delle cerimonie ufficiali il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre.

Eppure quell’area, ai margini del centro storico, rappresenta una cerniera con lo storico quartiere Su Brugu. Il Pnrr offre un’occasione di riscatto: il progetto di riqualificazione rientra in quel pacchetto da venti milioni di euro messo in cassaforte dall’amministrazione comunale di Andrea Lutzu e destinato a ridisegnare il volto della città.

L’accelerata

«Il progetto di fattibilità sarà portato all’attenzione dell’Esecutivo nel più breve tempo possibile, il Comune dovrà intervenire con un cofinanziamento», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. Intanto le prime immagini elaborate dai progettisti sono state portate all’attenzione dei componenti delle Commissioni Lavori pubblici e Bilancio.

La novità

Una novità su tutte appare subito osservando le simulazioni del progetto: «L’idea è quella di realizzare un’area pedonale tra le vie Solferino e Vittorio Veneto - aggiunge Prevete - mentre sul fronte opposto, tra le vie Ricovero e Lepanto dovrebbe essere istituito il doppio senso di circolazione». Il condizionale, però, è d’obbligo.

Il confronto

«A breve - spiega l’esponente della Giunta - assieme ai progettisti convocheremo i residenti della zona per un confronto. Potrebbe essere apportata qualche modifica». L’idea, comunque, è quella di restituire piena centralità alla piazza, realizzata nel 1927 ad opera dell’ingegner Antonio Cova, ampliandola e valorizzandola anche in un’ottica turistica, considerata la presenza di strutture architettoniche di pregio, come la torre di Portixedda.

Particolare attenzione sarà prestata ai materiali: la scelta di una pavimentazione chiara, ad esempio, è dettata dalla volontà di far risaltare il monumento. Alberi e panchine completeranno il quadro, mentre i parcheggi, che oggi sono disposti su entrambi i lati della piazza, resteranno solo tra via Ricovero e via Lepanto.

