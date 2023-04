Nuova vita per l’ex tabacchificio 

Ancora un altro mese per vedere la fine degli interventi di bonifica e di recupero dell’ex tabacchificio di via Grignano. Il Comune di Arborea ha concesso una proroga di 30 giorni alla ditta appaltatrice per completare i lavori iniziati lo scorso ottobre. Il motivo del rallentamento, come hanno spiegato dall’ufficio tecnico, «è la difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione dell’opera e il ritardo nella comunicazione da parte dei fornitori sulla situazione in cui versa il mercato e il relativo bacino di approvvigionamento».

La pulizia

«I lavori procedono spediti, si chiuderà a maggio», fa sapere la sindaca, Manuela Pintus. La ditta ha già provveduto a mettere in sicurezza e a ripulire la parte esterna dello stabile che, come il resto del complesso edilizio, versava in stato di abbandono, e a rimuovere la copertura di cemento amianto. Si procede anche alla sistemazione della pavimentazione, all’installazione di nuovi infissi e impianti e intonacatura. «Una volta terminati i lavori, ci sarà un bando per l’affidamento dell’area. Essendo nell’area Pip, sarà conservata la sua destinazione d’uso, quella di tipo artigianale», anticipa la sindaca.

Il contributo

Per il recupero dell’ex tabacchificio, il Comune partecipò nel 2020 a un bando dell’assessorato regionale all’Industria per la realizzazione dei Piani per gli insediamenti produttivi (Pip).