VaiOnline
Via dei Conversi.
09 dicembre 2025 alle 00:19

Nuova vita per l’ex ristorante abbandonato 

Spazi per sport e attività ricreative: l’area può rinascere grazie al Puc 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova vita più vicina per il versante est del colle di Monte Urpinu grazie alle previsioni del nuovo Puc, che semplifica le vecchie procedure e apre finalmente le porte alla possibile riqualificazione di una vasta area da troppo tempo dimenticata.

Dentro questo scenario si colloca anche l’ex Fattoria, in via dei Conversi, che per tanti anni è stata una delle pizzerie più note e frequentate della città, ma che attualmente versa in stato di totale abbandono e gravissimo degrado, tristemente chiusa da oltre due lustri e ormai quasi interamente fagocitata dalla vegetazione spontanea. Una foresta urbana.

Le ipotesi

In futuro gli ampi spazi esterni dello storico ritrovo cagliaritano, che per un certo periodo ospitò anche il ristorante “Buffalo ranch”, potrebbero rifiorire e ospitare impianti sportivi a basso impatto ambientale oppure attività ricreative, educative e socio-culturali. Il tutto, ovviamente, salvaguardando il preesistente immobile, di proprietà privata, che anticamente faceva parte di un convento benedettino del XVI secolo.

«Ogni proposta di recupero che arriverà dai proprietari della ex Fattoria – Buffalo ranch sarà valutata con attenzione», assicura l’assessore comunale alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, Matteo Lecis Cocco Ortu, «qualsiasi idea di riconversione che valorizzi lo spazio e che restituisca servizi alla città potrà essere presa in considerazione». Quasi un invito indiretto ad attivarsi. «Tuttavia ogni eventuale proposta che ci sarà presentata dovrà essere coerente con i vincoli paesaggistici».

Riqualificazione

«In generale il nostro obiettivo», sottolinea l’esponente della Giunta Zedda, «è rigenerare Monte Urpinu come un grande sistema ambientale connesso con Molentargius e con la città, rendendolo più accessibile, sicuro e meglio attrezzato».

In questo senso il nuovo Puc prepara il percorso. «Tutela il paesaggio, semplifica le procedure e apre alla riqualificazione delle aree dismesse, senza consumo di suolo e nel pieno rispetto dell’identità del luogo».

L’intero ambito di Monte Urpinu, come è noto, è sottoposto ad un quadro di tutele stringenti del Piano territoriale paesistico (Ptp Molentargius - Monte Urpinu) e comprende aree eterogenee: “zone boscate, aree dismesse, vecchie funzioni militari, sanitarie, sportive e manufatti privati” non più utilizzati.

Polmone verde

La novità principale è l’introduzione di un quadro programmatico unitario da approvare in Consiglio comunale. «Il tutto tenendo insieme l’intero sistema di Monte Urpinu, nel rispetto della sua vocazione paesaggistica ed evitando interventi episodici e incoerenti», conclude l’assessore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 