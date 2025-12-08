Nuova vita per l’ex ristorante abbandonato 

Nuova vita più vicina per il versante est del colle di Monte Urpinu grazie alle previsioni del nuovo Puc, che semplifica le vecchie procedure e apre finalmente le porte alla possibile riqualificazione di una vasta area da troppo tempo dimenticata.

Dentro questo scenario si colloca anche l’ex Fattoria, in via dei Conversi, che per tanti anni è stata una delle pizzerie più note e frequentate della città, ma che attualmente versa in stato di totale abbandono e gravissimo degrado, tristemente chiusa da oltre due lustri e ormai quasi interamente fagocitata dalla vegetazione spontanea. Una foresta urbana.

Le ipotesi

In futuro gli ampi spazi esterni dello storico ritrovo cagliaritano, che per un certo periodo ospitò anche il ristorante “Buffalo ranch”, potrebbero rifiorire e ospitare impianti sportivi a basso impatto ambientale oppure attività ricreative, educative e socio-culturali. Il tutto, ovviamente, salvaguardando il preesistente immobile, di proprietà privata, che anticamente faceva parte di un convento benedettino del XVI secolo.

«Ogni proposta di recupero che arriverà dai proprietari della ex Fattoria – Buffalo ranch sarà valutata con attenzione», assicura l’assessore comunale alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, Matteo Lecis Cocco Ortu, «qualsiasi idea di riconversione che valorizzi lo spazio e che restituisca servizi alla città potrà essere presa in considerazione». Quasi un invito indiretto ad attivarsi. «Tuttavia ogni eventuale proposta che ci sarà presentata dovrà essere coerente con i vincoli paesaggistici».

Riqualificazione

«In generale il nostro obiettivo», sottolinea l’esponente della Giunta Zedda, «è rigenerare Monte Urpinu come un grande sistema ambientale connesso con Molentargius e con la città, rendendolo più accessibile, sicuro e meglio attrezzato».

In questo senso il nuovo Puc prepara il percorso. «Tutela il paesaggio, semplifica le procedure e apre alla riqualificazione delle aree dismesse, senza consumo di suolo e nel pieno rispetto dell’identità del luogo».

L’intero ambito di Monte Urpinu, come è noto, è sottoposto ad un quadro di tutele stringenti del Piano territoriale paesistico (Ptp Molentargius - Monte Urpinu) e comprende aree eterogenee: “zone boscate, aree dismesse, vecchie funzioni militari, sanitarie, sportive e manufatti privati” non più utilizzati.

Polmone verde

La novità principale è l’introduzione di un quadro programmatico unitario da approvare in Consiglio comunale. «Il tutto tenendo insieme l’intero sistema di Monte Urpinu, nel rispetto della sua vocazione paesaggistica ed evitando interventi episodici e incoerenti», conclude l’assessore.

