Nuova vita per l’ex Banco di Sardegna 

Il Comune di Assemini sta lavorando affinché l’edificio comunale che ospitava, in passato, il “Banco di Sardegna” venga reso fruibile già durante la prossima “Sagra de sa panada asseminesa” in calendario per il 14 settembre. L’edificio, in pieno centro storico e a due passi dalla parrocchia di San Pietro, rappresenta un esempio di architettura storica che ben si sposa con il contesto urbanistico circostante, lo stesso che l’amministrazione vorrebbe venisse riscoperto e valorizzato non solo in occasione degli appuntamenti culturali e folkloristici, ma durante tutto l’anno: «Vorremmo che le attività commerciali si riappropriassero del nucleo storico asseminese e degli edifici che ne fanno parte. Tra questi c’è l’ex Banco di Sardegna», ha commentato il sindaco Mario Puddu.

La storia

L'immobile, inserito nel catalogo dei Beni culturali di Assemini, era storicamente denominato “ex Cassa comunale di credito agrario” e noto, in tempi più recenti, come “ex Banco di Sardegna” considerato che, per diversi decenni, è stato sede dell’istituto bancario.

L’edificio, ristrutturato tra il 2021 e il 2022 con un finanziamento comunale di 150mila euro, è in disuso da quasi quarant’anni. A pianta rettangolare, si eleva su due piani fuori terra divisi da un solaio di travi e tavolato ligneo. I muri portanti sono fatti di mattoni in “ladiri” (terra cruda), l’impalcato da capriate, arcarecci e travicelli in legno e la copertura di tegole in coppi sardi a doppia falda.

Un gioiello architettonico che si affaccia, insieme ad altri edifici già in uso (come, ad esempio, l’“ex Municipio”), sulla piazza principale della cittadina.

Le novità

Nonostante il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco avesse firmato, nel novembre 2019, il parere favorevole al progetto di restauro dell’edificio, a oggi manca ancora l’ultimo tassello: la presentazione della Scia per l’ottenimento del “Certificato di prevenzione incendi”: «Sono state ultimate le verifiche antincendio da parte del tecnico incaricato dal Comune a seguito degli allacci idrico-fognario ed elettrico», ha spiegato Puddu, aggiungendo: «Proprio in questi giorni è stata inoltrata la “Scia” antincendio al comando dei Vigili del Fuoco per poter utilizzare l’intero edificio».

Nessuna informazione sui futuri utilizzi dello storico edificio: «Ne sapremo di più nelle prossime settimane», ha concluso Puddu.

