Nuova vita per le ex casermette 

Nuova vita per l'ex Casermette in via Mameli, dopo anni di incuria e degrado: il compendio, che nel periodo bellico ha ospitato le truppe di passaggio in città, sarà riqualificato e utilizzato per nuove finalità. Ad aggiudicarsi il bando di gara, lanciato dall'Agenzia regionale del Demanio per la concessione della struttura, l’architetta Cristina Dessole (rappresentante anche di Legambiente Gallura) che ha vinto la procedura tra cinque proposte. Abbandonati da quarant'anni, i sei fabbricati destinati ad alloggi per le milizie, distribuiti in circa 540 metri quadri in un terreno nel cuore della città, saranno concessi in locazione per diciannove anni, previa ristrutturazione che l'Agenzia del Demanio ha quantificato in 500mila euro di lavori. Ancora sconosciuto il progetto che rianimerà le ex Casermette, il sito è però vincolato alle indicazioni della Soprintendenza, dichiarato, nel 2020, con un decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, di particolare interesse artistico e culturale «per l'appartenenza al sistema dell'architettura militare della prima metà del Novecento e perciò sottoposto alla disciplina di tutela storico artistica affinché siano evitati interventi incongrui che possono comprometterne il valore».

