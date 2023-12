Nuova vita per la zona industriale 

La zona industriale riprende vita. I lavori di riqualificazione e completamento stanno cambiando il volto dell’intera area destinata agli insediamenti produttivi (Pip) e dopo anni di grigiore tra gli operatori torna l'ottimismo.

I lavori

Il grande parcheggio vicino al caseificio è ormai quasi terminato mentre è stata installata e attivata anche l’illuminazione. Al momento si stanno terminando i marciapiedi e dopo mancherà solo la bitumazione, sia nel parcheggio che nel resto del Pip. A seguire verranno realizzate opere complementari nei locali dell’incubatore di imprese quali l’installazione di un impianto fotovoltaico e il rifacimento di recinzione e ingressi.

Per quanto riguarda in particolare l’incubatore d’impresa, ambizioso progetto nato per favorire l'imprenditoria locale e finanziato nel 2010 con 437 mila euro, nei giorni scorsi si sono risolte le ultime criticità e adesso le aziende potranno finalmente iniziare a lavorare nei locali.

Comune

«Siamo pronti - spiega la sindaca Monica Cadeddu - ci sono state alcune difficoltà con Enel, risolte circa un mese fa, e poi dopo con Abbanoa a causa di una grossa perdita, ma abbiamo superato anche quella. Ora la palla passa alle imprese, che in questi giorni si stanno attivando con allacci e ultimi adempimenti».

Il tema è molto sentito sia dalla maggioranza che dall’opposizione, ed è stato più volte oggetto di accuse reciproche. «Ce ne stiamo occupando dal primo giorno di insediamento - prosegue la Cadeddu - ora che c’è interazione e collaborazione tra assessorati stiamo venendo a capo di tutti i problemi».

L’ex assessore ai Lavori pubblici Matteo Urru, oggi consigliere di minoranza, precisa: «Abbiamo assegnato i locali dell’incubatore già la scorsa primavera e prima di quello abbiamo investito risorse importanti, oltre un milione di euro, per mettere a norma, completare e rendere più appetibile non solo l’incubatore ma l’intero Pip».

In campo

Intanto gli operatori ritrovano la fiducia. Al momento alcune attività hanno bisogno di eseguire piccoli adeguamenti nei locali, ma ormai il grosso è fatto.

«Nelle prossime settimane inizieremo i lavori raccomandati dalla Asl - racconta Elena Urru, 39 anni, titolare dell'attività di catering Les Délices d'Helen - ci è voluto un po' di tempo ma devo dire che l’amministrazione mi è stata vicina e mi hanno guidato in questa fase delicata. Non vedo l’ora di cominciare».

Sulla stessa linea Alessando Amisani, 47 anni, titolare della ditta di mototurismo Amal: «Siamo pronti per questa nuova avventura, ormai ci siamo. Saremo operativi già dopo le feste».

RIPRODUZIONE RISERVATA