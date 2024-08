Nuova vita per la Passeggiata sul mare dopo un cantiere lungo nove mesi 

L'accesso era stato interdetto nove mesi fa, a novembre. Ora però l’attesa sta per finire. Sarà riaperta (domani l’inaugurazione) la passerella sul mare, completamente rinnovata, che collega il molo Ichnusa con Su Siccu, passando di fronte alla Marina militare e sul retro del liceo Alberti.

L’intervento straordinario

Era il settembre del 2022 quando l’Autorità portuale affidò all’ingegner Emilio Balletto l’incarico per la progettazione di un maxi-intervento di manutenzione: la pavimentazione di legno era gravemente danneggiata e gli interventi di rattoppo necessari per mantenerla in sicurezza si stavano rivelando troppo frequenti e perciò non più convenienti dal punto di vista economico. Era maturata così la decisione di rifare da zero il pontile, lungo 620 metri e inaugurato nel 2014. A ottobre del 2023 l’Authority aveva quindi annunciato la chiusura della passeggiata e a fine novembre era stato aperto il cantiere per un intervento da 1,7 milioni di euro, affidato alla ditta Ediltekna di Fonni. I lavori erano stati stimati in 133 giorni, poco più di quattro mesi. I tempi si sono poi allungati, ma da domani cagliaritani e turisti potranno tornare a passeggiare sul mare, dal molo fino alla pineta di Bonaria. Resterà, invece, il divieto di transito per biciclette, monopattini e qualsiasi altro mezzo su due ruote non condotte a mano, istituito nel 2020 ma troppo spesso non rispettato.

Ammessi soltanto i pedoni

Le tavole di legno erano state danneggiate proprio dai frequenti passaggi delle biciclette. Lo stop era stato stabilito dall’Autorità portuale anche per salvaguardare i pedoni dall’irresponsabilità di alcuni ciclisti poco prudenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA