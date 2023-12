Nuova vita per la panchina rossa 

Lieto fine per la panchina rossa realizzata da un isilese e rimossa proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne dal Comune con una motivazione che aveva lasciato tutti stupefatti: «Non c’era una regolare autorizzazione». Il simbolo della lotta contro i femminicidi è stato “adottato” dai pensionati della Cgil che l’hanno piazzata davanti alla loro sede di via Dante. «Una bella chiazza rossa per ricordare a tutti quello che ognuno di noi può fare, nella sua quotidianità, contro la violenza sulle donne», ha detto la segretaria della Camera del Lavoro metropolitana Cgil Simona Fanzecco sottolineando che «la panchina è un simbolo, esporla significa memoria e rispetto per le vittime oltre che impegno per far sì che venga superata la cultura patriarcale della quale ancora purtroppo è intrisa la nostra società».

Con gli studenti

Per l’occasione la Cgil di Cagliari insieme allo Spi Cgil territoriale e alla Lega di Isili, hanno organizzato una piccola cerimonia che ha coinvolto le studentesse e gli studenti dell’istituto di istruzione superiore Zappa-Pitagora. Sono state proprio le ragazze a scrivere i nomi di alcune donne uccise con un pennarello indelebile per non dimenticare, per sperare che nulla di simile si ripeta. Presente anche la segretaria Fanzecco che nel suo intervento si è rivolta alle istituzioni scolastiche ma anche ai giovani presenti perché tengano alta la guardia e rimarcando «il ruolo fondamentale dell’istruzione nel costruire una cultura fondata sui valori della libertà, dell’autodeterminazione, del raggiungimento di una reale parità tra i generi».

Il pensionato

Pienamente soddisfatto per questa scelta Giuseppe Orgiu, noto a tutti come Peppino, che aveva colorato la panchina assieme ai nipotini in occasione della giornata internazionale contro al violenza sulle donne. «Non me lo aspettavo», ha detto Orgiu, «quando sono stato contattato ho accettato subito, ho acceso una luce e adesso se ne stanno accendendo altre. Così Isili e il Sarcidano hanno la loro panchina».

Con questa decisione il sindacato ha voluto dunque dare dignità e riconoscimento a quanto fatto dal cittadino. «Al di là delle polemiche seguite alla rimozione della panchina», è stato detto ieri mattina, «per la Cgil quel gesto, quella sensibilità, non poteva cadere nel vuoto, ecco perché quella panchina oggi è davanti alla sede dello Spi Cgil».

Una scelta accolta con piacere anche dall’amministrazione comunale. «È stato un bel gesto», ha detto Erica Faedda, assessora ai Servizi sociali, «non ho partecipato perché ero a un incontro per far nascere uno sportello di ascolto e di supporto psicologico, per le vittime di violenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA