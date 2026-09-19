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Iglesias.
20 settembre 2026 alle 00:10

«Nuova vita per la bibliocabina, così rispondiamo ai vandali» 

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Nuova vita per la bibliocabina. I volontari dell’associazione culturale Noa, che gestisce la struttura di via Gramsci, non si rassegnano all’inciviltà di pochi e propongono nuove soluzioni, spiegate ieri in un incontro pubblico tra cittadini e amministratori al Mercato civico.

«Ci opponiamo – afferma la presidente dell’associazione, Paola Omezzoli – allo smantellamento della bibliocabina e, anzi, proponiamo all’amministrazione nuovi spazi per poter incrementare la pratica del libero scambio dei libri. Alla maleducazione e all’ignoranza, rispondiamo aumentando i luoghi della cultura». La proposta è stata accolta favorevolmente: «Uno dei nuovi spazi – ha detto il vicesindaco Francesco Melispotrebbe essere proprio il Mercato civico, oltre a parchi cittadini, piazze o altri luoghi idonei a tale scopo: naturalmente le nuove strutture dovranno garantire il decoro pubblico oltreché la conservazione e il giusto alloggiamento dei libri per evitare che questi vengano depositati come se si trattasse di materiale da buttare via, come troppo spesso è successo nella bibliocabina». L’assessore ha anche garantito un più stretto controllo, ricordando che l’abbandono indiscriminato di rifiuti, si trattasse anche solo di libri, costituisce un reato».

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