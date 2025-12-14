Nuova vita per il Santa Barbara 

Per realizzarlo, negli anni ’40, l’esercito di volontari di adulti e ragazzini di Carbonia dovette dissodare il terreno. Ma la gioia di avere un campo sportivo secondo solo allo stadio Zoboli era tanta che le rovesciate degli attaccanti e le parate dei portieri avvenivano anche fra i sassi.

Un’ottantina di anni dopo è stata scritta una nuova storia per il campo Santa Barbara: il Comune ha vinto un bando regionale da 500 mila euro per la posa del manto sintetico e per altri lavori importanti per questa storica struttura cui la città è affezionata. Non è un caso se lo sterrato su cui tuttora si sbucciano le ginocchia tanti calciatori in erba ha ospitato 60 delle 62 edizioni della coppa Santa Barbara per Allievi e decine di migliaia di gare dei settori giovanili. La posa del sintetico era già contemplata una decina di anni fa nel programma di riqualificazione urbana “Dal Carbone al sole” e in altri progetti: «Stanno permettendo di mutare il volto dell’agglomerato di via Angioy, via Mazzini fra il rio Cannas, i palazzoni e il nuovo parco – sottolinea il sindaco Pietro Morittu – gli interventi al Santa Barbara sono preziosi sotto l’aspetto sportivo e sociale». I fondi inizialmente previsti erano stati poi dirottati per la costruzione dei due nuovi palazzi popolari eretti nei pressi del campo sportivo. Pur riconoscendo l’importanza di dare una risposta alle necessità abitative, il mondo degli sportivi rimase deluso. “Torto” riparato adesso: «Abbiamo siglato la convenzione – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – che ci riconosce la somma anche in virtù di un progetto molto avanzato: ora via alle procedure amministrative per il nullaosta all’esecutivo e all’appalto».

Oltre alla posa del sintetico, l’impianto verrà inoltre riallineato per guadagnare qualche metro e verranno eseguite opere di messa in sicurezza. «Interventi sono molto attesi e speriamo vada tutto per il meglio – sottolinea il delegato Figc Carbonia Iglesias Renato Serra - perché le condizioni attuali hanno contribuito alla mancata omologazione per le gare di calcio e della coppa Santa Barbara». Non è infatti un caso che pure l’edizione in corso, la 62esima, vedrà le fasi finali a Cortoghiana e allo Zoboli. Al momento il campo è utilizzato dalla società Karol che annovera tanti bambini e adolescenti: «Saremmo davvero molto felici - sottolinea il presidente Riccardo Erriu – se l’opera si realizzasse».

