Nuova vita per il palazzetto dello sport di via Verga 

Il palasport di via Verga avrà una nuova vita dopo tanti anni di attese e di abbandono. Sono terminati i lavori all’interno per la ristrutturazione e manutenzione dell’impianto utilizzato da molte società del paese che potranno contare su una nuova casa dello sport. Mancano solo i lavori nell’area esterna e l’amministrazione comunale ha investito 122.460 euro come sottolinea l’assessora allo sport Claudia Pinna: «Con questo intervento, finanziato con l'avanzo di amministrazione, si completerà la riqualificazione del palasport. Le opere riguarderanno la recinzione, l'illuminazione e il piazzale esterno. Gli interventi si dovrebbero concludere in un mese. Restituire alla comunità questo impianto sportivo rinnovato era uno degli obiettivi dell’amministrazione. Così prosegue l'opera di miglioramento degli impianti esistenti per dare una bella offerta alla nostra comunità per sport e tempo libero».

Sulla stessa linea il sindaco Stefano Altea. «Con la conclusione dei lavori nella parte esterna del nostro palazzetto, finalmente, sarà pienamente fruibile l'impianto riqualificato, moderno e polifunzionale».

I lavori hanno permesso la sostituzione del campo da gioco, il completamento e la sostituzione degli infissi esterni, il ripristino degli intonaci e le tinteggiature, il completamento e la sostituzione di apparecchi igienico sanitari, la riparazione e la coibentazione esterna, l’installazione di una nuova cupola apribile e interventi di ripristino e consolidamento dei cornicioni. In più c’è stata la sostituzione dell’impianto elettrico e dell’illuminazione. (g. pit.)

