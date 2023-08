Nuova vita per il centro storico 

Meno vincoli, più parcheggi, facciate non più degradate grazie al recupero estetico degli immobili risalenti agli anni ‘50 ma soprattutto più vita nel cuore pulsante del cento storico: il 20% degli edifici potrà essere adibito a esercizi commerciali, attività ricettive, artigianali e culturali. Il Comune di Cabras a maggio scorso ha adottato il Piano particolareggiato del centro storico. Da due giorni invece, dopo la pubblicazione del documento sul Buras, i cittadini possono presentare le osservazioni. Sessanta giorni il tempo a disposizione. Poi il Piano dovrà passare nuovamente in Consiglio e poi in Regione.

Il Piano

Il centro, con una superficie di 300mila metri quadri sulla quale è presente una volumetria pari a 700mila metri cubi, si prepara a cambiare volto. «Il Piano rappresenta un obiettivo importante che Cabras non ha mai centrato fino ad oggi – ha affermato il sindaco Andrea Abis - Uno strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica ed edilizia di quella parte dell’abitato compresa nel perimetro di antica formazione che punta alla salvaguardia dei valori storici, culturali e paesaggistici ma che deve guardare a percorsi più ampi di riqualificazione e rigenerazione urbana».Lo strumento è costituito da circa 1500 schede, una per ogni edificio, tutte consultabili sul sito istituzionale del Comune. Per ogni immobile è stata identificata la datazione. Sono state realizzate due tabelle indicative: una contiene le prescrizioni da seguire in vista di un intervento edilizio, la seconda suggerisce varie indicazioni, una sorta di vademecum di consigli utili per un migliore risultato dell’operazione. «La popolazione non deve preoccuparsi, concorderemo una serie di incontri dopo Ferragosto per chiarire gli aspetti metodologici con i progettisti del Piano e recepire eventuali osservazioni che potranno migliorare quanto adottato» – ha chiarito l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano.

Teppisti

Non lontano dal centro storico invece ieri hanno agito nuovamente i vandali. Le panchine pubbliche in marmo presenti in corso Italia sono state imbrattate con olio di motore. «Chi ha agito in questo modo danneggia tutta la comunità - commenta Abis - Si tratta di un grave gesto di inciviltà». Abis però lancia un appello: “Chi vuole può armarsi di acqua e detersivo per dare una pulita alle due panchine. Sarebbe una risposta agli incivili. Altrimenti interverranno gli amministratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA