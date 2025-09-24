Nuova vita per i vecchi edifici cittadini 

La scuola media di via Tonara, chiusa dal 2014, si prepara a riprendere vita. Perché se al piano terra è già in corso il cantiere per la nuova caserma della polizia locale, negli ultimi giorni la Giunta si è mossa per rimettere in sesto anche il resto dell’immobile.

L’intervento

È stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica dall'importo di 500 mila euro, che si spera di ottenere con finanziamenti regionali. A giorni arriverà l'esecutivo. L'edificio rinnovato potrà ospitare uffici delle Politiche Sociali o spazi per giovani. Si tratterebbe dell’ennesima riqualificazione del patrimonio edilizio comunale in disuso: tra fondi regionali, Pnrr e di avanzo di bilancio, sono in progettazione o in corso interventi per oltre tre milioni di euro. Il piano terra dell’ex scuola media diventerà la nuova caserma dei vigili grazie a un investimento da 300 mila euro, che serviranno anche per la realizzazione di un parco. Il lavoro, in ritardo sui tempi previsti, «dovrebbe concludersi a fine ottobre: è stata fatta una perizia di variante per un’implementazione migliorativa», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. In fase di ultimazione c’è la riqualificazione dell’ex centro vaccinale di via Tito Livio, costata 90 mila euro. «Siamo nella fase di collaudo amministrativo», assicura Nonnoi.

Le altre opere

L’obiettivo del sindaco Tomaso Locci è quello di anticipare l’apertura della guardia medica – inserita nel progetto della Casa di Comunità – proprio nell’ex centro vaccinale. L'investimento più consistente, finanziato con il Pnrr, è quello da 1,4 milioni per riqualificare Casa Argiolas, in via Cornelio Nepote, destinata a diventare un centro per anziani. «A maggio abbiamo approvato il progetto esecutivo», continua l’assessore. «Siamo nella fase della scelta dell’impresa, di cui si occupa Invitalia». Per il centro diurno di Casa Pani sono allo studio due progetti da 200 mila euro. Uno con fondi Pnrr per completare la struttura, l’altro con l’avanzo per la manutenzione straordinaria. Infine Casa Masala: «Ci sono 330 mila euro di avanzo e Pnrr. Siamo per affidare i lavori per l’interno della struttura, il resto è completato e manca solo certificarne l’agibilità», conclude Nonnoi. «Da quando ci siamo insediati il nostro obiettivo è quello di recuperare l'enorme capitale immobiliare del Comune, spesso abbandonato dalle precedenti amministrazioni, prima di realizzare nuove strutture», sostiene il sindaco Tomaso Locci. «Abbiamo anche riottenuto il centro servizi con una causa vinta al Consiglio di Stato, valutiamo di inserirci servizi sanitari per dare una risposta ai cittadini che hanno lunghe liste d’attesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA