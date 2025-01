Nuova vita per gli impianti sportivi 

Volata finale per il restyling del velodromo comunale, chiuso e in stato di abbandono da anni. Nuovo anello per le corse in bici su pista completato, manca solo il parterre che sarà riqualificato con le risorse arrivate di recente. «In primavera sarà pronto», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «poi lo daremo in gestione ai privati». Dopo l’apertura del Palasport, si accelera anche sul compiendo di Is Arenas: in attesa della fine del contenzioso con il Cagliari calcio, c’è la certezza del finanziamento dalla Regione da un milione di euro per progettare e rifare campo da calcio e pista d’atletica.

Nuove risorse

Nel velodromo di via San Francesco i cantieri sono partiti nel 2023. A disposizione oltre un milione di euro finanziato con i Fondi del Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana, e in parte dal Comune. Priorità al recupero funzionale della pista, realizzato con materiali di ultima generazione scelti in stretta collaborazione con il ciclismo professionistico, sino al rifacimento delle tribune, con postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili, e al recupero degli spogliatoi e dell’infermeria, con la creazione anche in questo caso di servizi dedicati a utenti disabili. Ora arrivano nuove risorse per completare l’impianto sportivo quartese: 200mila euro, ottenuti dalla Città metropolitana, verranno utilizzati per sistemare lo spazio centrale all’interno dell’ovale, a disposizione degli stessi ciclisti e dalle rispettive società. I lavori sono prossimi all’avvio, affidati alla stessa ditta che ha realizzato pista e spogliatoi, e avranno una durata di tre mesi circa. Contestualmente verrà completata la parte esterna dell’impianto con 405mila euro - 300mila regionali, 105mila comunali - destinati alla riqualificazione di tutta la recinzione. «La riapertura del velodromo è ormai prossima», dice l’assessore Conti. «Potrà diventare realtà già entro la prossima primavera, non appena verrà affidata la gestione pluriennale dell’impianto tramite il bando al quale l’amministrazione sta già lavorando con il personale del settore Sport».

Il contenzioso

Si lavora anche per il ritorno dello sport a Is Arenas. Il calcio prima di tutto - rimasto senza impianti in città - con il campo Sa Cora, un tempo la casa del Quartu 2000, che si conta di far rinascere attraverso un partenariato pubblico privato già al vaglio del Comune. Sino al percorso fitness con spazi verdi - progetto già finanziato con 700mila euro - che conduce alla zona di Molentargius. E di recente è arrivato anche il sì della Regione al tesoretto di 1 milione per rifare stadio con pista d’atletica, al centro del contenzioso fra Comune e Cagliari calcio: prossima udienza a marzo, in teoria per la sentenza finale, nel frattempo - si legge nella delibera approvata dalla Giunta comunale - «è possibile intervenire sul campo da calcio e sulla pista di atletica in quanto risultano liberi da impedimenti di natura giuridica».