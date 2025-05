Nuova vita all’istituto delle suore salesiane 

L'inaugurazione è stata fissata per il prossimo 7 giugno. Sarà data nuova vita al complesso che dal 1966 ospitava le suore salesiane, chiuso definitivamente nel 2023.

Con l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione di una parte dell’edificio, danneggiata recentemente da un raid vandalico, il Comune avvierà il nuovo centro di aggregazione sociale. La struttura può accogliere minori tra i tre e i quattordici anni, che a Macomer sono circa 700. Il centro cercherà di dare risposte alla domanda di offerta educativa che arriva, in maniera sempre più crescente e urgente, da un tessuto sociale che negli ultimi dieci anni ha visto progressivamente venire a mancare importanti presidi, pubblici e privati, nel campo delle politiche legate all’educazione dei minori.

«La povertà educativa in città- dice l’assessore alle politiche sociali, Maria Luisa Muzzu – era una consapevolezza che avevamo già da tempo e per questo motivo la ricostituzione di un Centro di aggregazione sociale era un punto fondamentale del nostro programma elettorale. Ora siamo arrivati alla fase operativa vera e propria. È stato espletato il bando per l’assegnazione del servizio, che è stato aggiudicato a una Cooperativa sociale specializzata che ha predisposto un progetto convincente sia per la qualità e l’attenzione alle esigenze che avevamo posto, sia perché promette di essere un percorso capace di coinvolgere l’intera comunità macomerese. A breve, insomma, si parte».

