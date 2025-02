Nuova vita alla facciata del Municipio, progetto da 16mila euro 

Cantiere aperto nel palazzo municipale. Dopo il via libera della Soprintendenza, gli operai sono al lavoro per il restauro, il risanamento e la messa in sicurezza della facciata principale dell’imponente edificio di via Carlo Felice. Un progetto da 16mila euro, coperto con fondi del bilancio comunale, per sistemare gli elementi in pietra dei cornicioni e i sostegni ai balconcini.

Trattandosi di un bene storico, le opere sono state affidate a una ditta specializzata. I lavori hanno l'obiettivo di evitare che i calcinacci cadano in strada. Le parti distaccate saranno ripulite, consolidate e restaurate, mentre quelle mancanti verranno integrate. «Ci scusiamo – dice il sindaco Alberto Urpi - per i disagi creati ai cittadini che non potranno accedere in Comune dall’ingresso principale, ingabbiato dentro la recinzione del cantiere. Assumiamo l'impegno di fare il prima possibile, in modo da giungere all’inizio dell’estate con la scalinata sgombra dalle impalcature. Il bene rientra nel nostro patrimonio storico e pertanto la sua tutela riveste primaria importanza». Che il palazzo avesse bisogno dell'intervento è risaputo. Tanto che alcuni anni fa erano state posizionate alcune transenne per evitare danni alle persone con la caduta accidentale di intonaco e altre parti dell’edificio. (s. r.)

