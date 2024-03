Nuova vita al centro salesiano 

Il complesso lasciato dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, le suore salesiane, diverrà un Centro di aggregazione sociale. Il Comune lo prenderà in comodato d'uso gratuito. Le religiose lo avevano lasciato, dopo oltre 50 anni di attività intensa, nel giugno dello scorso anno. Su proposta dell'assessore ai Servizi sociali, Maria Luisa Muzzu, la giunta comunale ha deliberato l'utilizzo di una parte del complesso. Sarà la casa dei giovani, come è stata per mezzo secolo.

Gli obiettivi

Un modulo educativo e ludico e ricreativo, finalizzato soprattutto alla promozione della cooperazione interculturale, interrazziale e interdisciplinare dei ragazzi, all'interscambio delle esperienze dei giovani, al sostegno materiale alle famiglie. «Conseguentemente – recita la delibera – il Comune intende svolgere un ruolo attivo di sostegno alle famiglie, valorizzando il diritto alla socialità e al gioco dei bambini e dei ragazzi attraverso attività oltre i confini della dimensione domestica e familiare, privilegiando la politica dello stare insieme, attraverso la condivisione di spazi e attività comuni. Si intende agire con impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione di persone diversamente abili».

Il futuro

La sede sarà l'istituto Madonna di Bonaria in viale Pietro Nenni che per decenni ha costituito punto di riferimento per i giovani di tutte le età. La giunta ha valutato positivamente la proposta di utilizzo di una parte consistente del complesso, al fine di attivarvi servizi di aggregazione giovanile, con esclusione di ogni attività che possa porsi in contrasto con i principi religiosi, culturali, etici, educativi della Chiesa, che sono propri dell'ente proprietario. «Si tratta una iniziativa importante – dicono dall’amministrazione – per la quale abbiamo agito con grande intuizione, rilevando il complesso con un contratto di comodato d'uso gratuito». Ancora non è stabilito come il Comune intende gestire questa struttura e se intenda affidarlo in gestione a qualche ente, cooperativa o associazione. Per ora è stato compiuto un passo importante per dare continuità all'azione svolta dalle suore salesiane in mezzo secolo.

