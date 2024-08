Nuova viabilità, traffico nel caos 

I clacson risuonano senza sosta mentre automobilisti spaesati cercano di orientarsi in un dedalo di vie – ancora una volta - stravolte. Da ieri, la viabilità tra viale Trieste e via Roma è cambiata di nuovo, riportando il traffico alla fase pre-cantiere. Le code, mentre gli operai realizzano la nuova segnaletica, si formano in un attimo e per chi percorre quelle strade i lavori stradali sembrano non finire mai. Ora chi da via Roma deve raggiungere viale Trieste, ridotta a una sola corsia, è costretto a deviare su via Maddalena. Il percorso inverso è una sfida, con deviazioni in via Pola e nel largo Carlo Felice per raggiungere via Roma.

Ma se gli automobilisti si abitueranno in pochi giorni alla nuova viabilità, per residenti e commercianti la situazione è ben più drammatica. «La frittata ormai è stata fatta», dicono amareggiati, vedendo le loro attività in ginocchio. Alcune saracinesche potrebbero non risollevarsi mai più. E così, tra cartelli di chiusura temporanea e un crescente senso di sconforto, questo angolo di città scivola, per chi lo vive, verso un punto di non ritorno.

«Ormai per noi non cambia nulla», commentano Gianluigi e Fabrizio Sandali, cugini e titolari di uno storico negozio di giardinaggio, «attività come le nostre sono state sacrificate. Non c’è mai stata la volontà, da parte del Comune, di comprendere le esigenze delle attività. Stanno desertificando la zona: questi pochi parcheggi non sono sufficienti né per residenti né per clienti».

Per chi vive e lavora in via Trieste si è data più importanza al lato estetico che a quello pratico. «Questo a discapito di chi qui ha il proprio lavoro. Non abbiamo gli spazi per scaricare in sicurezza la nostra merce dai container. Queste grandi aiuole, mai curate e pulite da quando sono state realizzate, sono diventate il bagno dei cani», proseguono i due giovani. Intanto un uomo sulla cinquantina con il suo scooter si fa largo nei parcheggi riservati alle due ruote, ma occupati dalle auto con le quattro frecce accese e, con uno slang cagliaritano, commenta l’evidente caos che si sta creando verso l’ora di punta.

«Se volevano mettere in ginocchio Cagliari ci sono riusciti. Il Padre Eterno ci ha dato una città bellissima, ora l’hanno rovinata», aggiunge Italio Sulliotti, titolare del noto negozio di dolci e liquori. «Hanno realizzato la fermata dell’autobus davanti al mio ingresso: quando si fermerà per vari motivi si creerà una coda lunghissima fino a via Roma. Durante i lavori, abbiamo esposto le nostre perplessità e le nostre esigenze: tutto è rimasto inascoltato. Come non si possono prevedere dei parcheggi davanti alle attività commerciali?», si domanda l’uomo mostrando i marciapiedi «mai lavati in tutto questo tempo. Quando ho aperto l’attività, 62 anni, fa, c’era lo spazzino che partiva da viale Sant’Avendrace con il suo carretto e ogni giorno puliva tutto. Oggi con le macchine e gli strumenti che abbiamo, invece, è sempre tutto sporco».

Nel negozio di materiale per il giardino, aperto da Bruno Carta nel 1982 c’è il cartello “vendesi”. «Il cantiere ci ha dato la mazzata finale. La precedente amministrazione che ha autorizzato uno sfracello del genere non può pensare di essere incolpevole davanti alla morte di queste attività. Riaprire la strada così ha poco senso: se non fanno modifiche questa resta una strada di passaggio e non più una via commerciale. Servono i parcheggi e non questa ghiaia inutile e sporca».

