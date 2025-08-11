Nuova via Roma, un coro di sì 

Il nuovo giardino di via Roma supera lo skyline al Poetto. Almeno nella gara a (breve) distanza per la medaglia di angolo di città più fotografato ad agosto da turisti e cagliaritani. Ma anche per l’effetto sorpresa. Quello che regala la nuova via Roma, completamente libera e riaperta ad auto e pedoni da poco più di una settimana. «Sembra un’oasi in pieno centro», dice Ermanno Dessì, mentre mangia un gelato. Novecento metri di basoli, prato («troppo poco», però), alberi e piante aromatiche, in mezzo a giochi, tavoli da ping pong, panchine, fontanelle (anche per cani e gatti) e aree fitness: quasi «un incantesimo di riqualificazione urbana», dice ancora il signor Ermanno, che divide la politica ma «al netto dei problemi di traffico» è promosso a pieni voti da cagliaritani e turisti. «C’est magnifique», sintetizza Zoé Bonnet, in vacanza con la famiglia. Le fa eco Seantukhlal Sehgal, indiano, da 26 anni a Cagliari, oggi (anche) cittadino italiano. Sorride, tira su il pollice in segno d’approvazione: «Prima c’erano solo smog», anche oggi per la verità, «e macchine. Adesso uno spazio che si può vivere giorno e notte». Come Ermanno, Zoé e Seantukhlal, ogni sera dopo le 19, quando il sole comincia a concedere tregua, sono tantissimi i cagliaritani che si “prendono” via Roma, correndo, giocando, passeggiando, o semplicemente stando seduti seduti sulle panchine a contemplare gli yacht in porto.

Un successo

La novità di via Roma, ogni giorno, da poco più di sette giorni, è una fila ordinata di giovani, genitori, bambini e nonni curvi sui passeggini che fa avanti e indietro dalla Rinascente al Consiglio regionale. Con calma. Lentamente. Il porto, accanto, insieme alla nuova illuminazione, la sera, riflettono un panorama nuovo e suggestivo. Camminare per credere: «In via Roma ci sono cresciuto e c’è stato un periodo quando ero piccolo che non era proprio bella da frequentare», dice Lorenzo Grado, 30 anni. «Ora vivo fuori, quando sono tornato per la prima volta e ho visto il cantiere ero preoccupato, ora invece il risultato mi sembra top. Certo con l’estate cagliaritana è impensabile da vivere durante il giorno, ma la sera non è male, si dovrebbe forse migliorare la movida e renderla ancora più viva», aggiunge. «Non so come fosse prima, io la trovo molto elegante», aggiunge Sandra Fenoglio. «I portici mi ricordano la mia Torino, solo che qui si sente il profumo del mare ed è impagabile». Note negative? «Tutte queste auto accanto, sono troppe». Il concetto lo ribadisce Alessandro Lo Presti, 29 anni. Arriva da Roma: «L’ho attraversata l’altra sera, è molto bella. Però passare da un lato all’altro», dal porto ai portici, «è pericoloso. E forse è pure poco funzionale per il traffico».

Il nodo

È così, il nodo resta il traffico: «È troppo, è insostenibile», dicono tutti. «Adesso, con il lato portici aperto, sembra che vada pure peggio», dicono. Forse. Ma il lato porto, tolte le ore di punta, oggi è meno congestionato. La vera prova sarà a settembre, con la riapertura delle scuole. Nel frattempo i cagliaritani sono comunque soddisfatti di questo spazio che in origine doveva essere una piazza sul mare ma che alla fine è una cerniera tra il vecchio e il nuovo. «È comunque una rivelazione», dicono. È Cagliari, ma non sembra.

(3 – fine)

RIPRODUZIONE RISERVATA