«Nuova Via della Seta, sono mancati i risultati» 

La Cina va in affanno con l’Unione europea e sulla Via della Seta. A Pechino per il primo summit di persona in oltre quattro anni, mentre la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel hanno seguito un inedito copione denunciando «l'insostenibile squilibrio commerciale», a sottolineare la complessità dei rapporti sull’asse Bruxelles-Pechino, alla vigilia del vertice è maturata la disdetta formale dell'Italia dalla Nuova Via della Seta, il primo e unico Paese del G7 ad avervi aderito nel 2019 e il primo ad abbandonarla. I dubbi sono stati ribaditi dalla premier Giorgia Meloni: «Io penso si debbano mantenere e migliorare i rapporti di cooperazione commerciale ed economica con la Cina, ma che lo strumento della Via della Seta non abbia dato i risultati che erano attesi», ha osservato il capo del governo. Dati alla mano, l'export tricolore verso Pechino si è attestato a 16,34 miliardi di euro nei primi 10 mesi dell'anno secondo l'Istat, l'import dalla Cina a 40,30 miliardi.

