Nuova veste per il santuario del Buon Cammino 

Una nuova veste per il santuario della Madonna del Buon Cammino, una delle chiese simbolo non solo di Iglesias ma di tutta la diocesi: dopo sei mesi di lavori in cui è stato completamente rinnovato il luogo di culto, domenica scorsa il santuario è stato inaugurato con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Iglesias, monsignor Mario Farci, alla presenza delle autorità cittadine.

L’emozione

Durante la celebrazione si è svolto anche il rito della benedizione dell’ambone e la dedicazione dell’altare, «una celebrazione che non è frequente nel ministero del vescovo – racconta don Carlo Cani, rettore del santuario – ma che sottolinea alcuni momenti importanti nella vita della diocesi e delle comunità, chiamate a vivere quel luogo come spazio di preghiera e adorazione».

Numerosi i fedeli e i sacerdoti presenti, molti dei quali provenienti anche dal nord Sardegna. «Buon Cammino è la prima immagine che accompagna chi arriva a Iglesias e l’ultima che saluta chi parte. È lì, a vegliare su di noi, visibile da quasi ogni angolo della città, a ricordarci chi siamo e da dove veniamo» ha commentato il presidente del Consiglio comunale, Matteo Demartis, che si è detto orgoglioso del momento celebrativo. Il santuario è anche una delle prime mete di passaggio del Cammino di Santa Barbara ed è divenuto, negli anni, meta turistica. «Tutto il santuario è stato rivisto e riprogettato – spiega l’assessore all’Ambiente, Francesco Melis – ed è oggi completamente trasformato . La riqualificazione rappresenta il cambiamento che si respira anche all’interno della città, conferendo al santuario una nuova veste turistica, oltre a quella religiosa. Oggi si presta maggiormente a essere valorizzato anche per i festeggiamenti dell’Ottobrata».

Le clarisse

Don Cani guida la chiesa adiacente al monastero delle Monache Povere di Santa Chiara da 27 anni: «Con il Cammino di Santa Barbara - racconta -, molti pellegrini arrivano per la timbratura, che viene effettuata dal monastero. Quando il santuario è aperto, i turisti si fermano a visitare la chiesa. Ciononostante, Iglesias rimane ancora molto legata al suo santuario, che ogni anno celebra nel mese di ottobre, anche se ha una notevole risonanza anche per le altre diocesi».Sebbene la ristrutturazione della chiesa sia stata possibile grazie alle donazioni dei fedeli, l’amministrazione comunale ha contribuito rimettendo a nuovo il sentiero per raggiungere la chiesa, attraverso opere di pulizia e potatura delle piante, aiutata anche dall’onlus Plastic Free di Iglesias: «Grazie all'impegno di 23 volontari, sono stati rimossi 330 chili di rifiuti – spiega Nicole Murroni, referente dell’associazione –, restituendo dignità al luogo proprio in occasione dell'inaugurazione del santuario. Ciò ha reso l'evento organizzato da Plastic Free ancora più significativo».

