Nuova veste del Corso Umberto, sarà pronta per l’estate 

Prende forma la nuova veste di corso Umberto, a Tortolì. Ieri mattina gli operai dell’impresa, titolare dell’appalto in corso d’opera nel secondo lotto, hanno effettuato i primi interventi di carotaggio sulle lastre in granito posate due anni fa per piantare i dissuasori in ghisa lamellare con le catenelle. Sostituiscono le fioriere effetto corten, gli elementi d’arredo scelti dall’amministrazione precedente per abbellire il salotto buono della cittadina. L’attuale esecutivo, guidato dal sindaco Marcello Ladu, ha bocciato quell’iniziativa progettuale, trasferendo le fioriere sul piazzale delle Rocce Rosse di Arbatax dove sono diventate dissuasori tra l’area di manovra dei mezzi e quella pedonale.

Intanto, in corso Umberto, dove il traffico è chiuso fino all’altezza di via Cagliari, proseguono i lavori di riqualificazione che, secondo cronoprogramma, dovrebbero terminare prima dell’estate. Da quelle parti il cruccio è sempre lo stesso: traffico aperto o Ztl. Un argomento che, da tempo, divide commercianti e residenti. C’è chi gradirebbe una Ztl integrale, chi invece apprezza di più una chiusura limitata alle ore serali, esclusivamente durante la stagione turistica, come avviene da anni. L’amministrazione comunale si è ripromessa di affrontare la questione una volta terminati gli interventi strutturali. (ro.se.)

