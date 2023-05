Nuova variante, lavori fermi in via Dante 

I lavori a Sestu in via Dante, nell’incrocio con via Mascagni, erano attesi da tempo. Uno dei punti dove l’asfalto e i marciapiedi finiscono di colpo, per trasformarsi in uno sterrato fangoso. Da poco era iniziato il cantiere, che stava procedendo spedito per riqualificare la zona. Eppure, da qualche giorno, le operazioni sembrano essersi di colpo fermate. Allarme tra i residenti, costretti anche a fare lo slalom tra le transenne.

Ieri la spiegazione del vicesindaco, Massimiliano Bullita: «I lavori sono fermi perché è in corso una perizia di variante per alcuni problemi di interferenza con dei sottoservizi riscontrati all'avvio del cantiere. Entro qualche giorno la perizia dovrebbe essere approvata in Giunta e quindi i lavori riprenderanno per il completamento della via Verdi e la costruzione della rotatoria all'incrocio con via Mascagni, che verrà completata con un altro appalto».

