Nuova università della terza età, 65 docenti e 130 materie 

Sessantacinque docenti che svolgeranno attività di insegnamento in oltre 130 materie: dalle lingue straniere alla storia, dalla botanica ai laboratori di illusionismo. Insomma, tutto ciò che può interessare e incuriosire chi ha ancora voglia di conoscere. Presentato il programma accademico della “Nuova università libera della Sardegna, del Sapere e della Terza Età”, il progetto che punta oltre al perfezionamento culturale degli iscritti anche l’organizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione.

«Alle classiche lezioni in aula», si legge in una nota, «si aggiungono quelle sul campo, i laboratori di attività manuali e artistiche e i viaggi fuori Sardegna e Italia». Il programma accademico è sempre strutturato secondo diversi gradi di partecipazione e impegno, senza obbligo di frequenza per diversa durata e tipologia: mini corsi con lezioni da 4 a 8 ore, corsi di media durata (16, 32 e 64 ore), quelli di lunga durata (che proseguono per l’intero anno accademico), così come i laboratori speciali a numero chiuso.

L’Università è stata costituita a giugno scorso: è aperta a tutti, anche se si rivolge ai meno giovani, ma punta allo sviluppo della cultura e dell’apprendimento alle persone di ogni età.

«È importante permettere a tutti l’apprendimento senza limiti di età», prosegue la nota, «nel segno della socializzazione e della cultura». Le lezioni si svolgono sia la mattina che la sera nei giorni feriali e il sabato e la domenica con il Cineforum, gli eventi ad argomento specifico, per un totale di ben 220 ore di lezione mensili e 1800 ore annuali. Per informazioni è possibile contattare il 344 459 2233 oppure via email nulstesardegna@gmail.com.

