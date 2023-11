Nuova udienza in Germania per il giovane killer 

Halle sul Saale. «Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima»: scritto a mano su un foglio a quadretti che avvolgeva un piccolo mazzo di fiori bianchi, leggibile fra gocce di pioggia imprigionate da un cellophane, questo j'accuse ha inseguito Filippo Turetta fino ai piedi di un ingresso secondario della prigione di Halle dove è rinchiuso da domenica sera per l'uccisione di Giulia Cecchettin. E dove resterà qualche giorno perché il rinvenimento del corpo della sua ex-fidanzata sta rallentando le rigorose procedure di una sua consegna – non estradizione - alla giustizia italiana.

La frase dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres ha attirato per tutto il giorno l'attenzione dei media, accendendo i riflettori fino a sera. Spiccando accanto alle erbacce cresciute sui mattoni rossi del muro di cinta dell'istituto di pena della città principale della Sassonia-Anhalt, quei fiori sono stati una delle poche alternative all'altra immagine del giorno: l'edificio dell'Oberlandesgericht della vicina Naumburg, dove fin verso le tre del pomeriggio numerosi giornalisti italiani hanno atteso che parlasse il portavoce di questo Alto tribunale regionale che dovrà pronunciarsi sulla consegna di Turetta. In teoria, trattandosi di un mandato di cattura europeo, il termine è di dieci giorni. Alla Procura non è arrivata ancora nessuna richiesta dal ministero della Giustizia italiano e da altra fonte si è appreso che, dato che la Germania è uno Stato di diritto anche se amico dell'Italia, le procedure non possono essere saltate e la domanda italiana deve essere aggiornata con il nuovo titolo di omicidio volontario. Un aggiornamento che, come ha spiegato la Procura di Venezia, comporta una nuova comparizione di Turetta davanti ai giudici tedeschi.

