Nuova tribuna per il campo da calcio 

La nuova tribuna del campo da calcio di Uta è quasi terminata. Il Comune sta investendo un milione e 200 mila euro. Mancano ora il posizionamento delle vetrate della club house e la sistemazione dei parcheggi. Una volta terminati attorno al campo di calcio, i cantieri si sposteranno nel campo sportivo di via San Leone, dove anni fa fu realizzata la pista di pattinaggio. Con un finanziamento di oltre 400 mila euro del Pnrr, è previsto ripristinare tutta la pavimentazione dei campi da tennis e del campo da basket e saranno realizzati passerelle interne, sistemazione generale della logistica interna e la realizzazione di un nuovo campo da padel.

«Fa piacere restituire alla comunità un centro sportivo proprio al centro del paese», dice l’assessore Andrea Onali. «Con i campi da tennis e il nuovo campo da padel, si darà un ulteriore disciplina al paese che potrà tranquillamente frequentare il centro sportivo». (l. e.)

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