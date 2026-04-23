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24 aprile 2026 alle 00:37

Nuova tribuna per il campo da calcio 

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La nuova tribuna del campo da calcio di Uta è quasi terminata. Il Comune sta investendo un milione e 200 mila euro. Mancano ora il posizionamento delle vetrate della club house e la sistemazione dei parcheggi. Una volta terminati attorno al campo di calcio, i cantieri si sposteranno nel campo sportivo di via San Leone, dove anni fa fu realizzata la pista di pattinaggio. Con un finanziamento di oltre 400 mila euro del Pnrr, è previsto ripristinare tutta la pavimentazione dei campi da tennis e del campo da basket e saranno realizzati passerelle interne, sistemazione generale della logistica interna e la realizzazione di un nuovo campo da padel.

«Fa piacere restituire alla comunità un centro sportivo proprio al centro del paese», dice l’assessore Andrea Onali. «Con i campi da tennis e il nuovo campo da padel, si darà un ulteriore disciplina al paese che potrà tranquillamente frequentare il centro sportivo». (l. e.)

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