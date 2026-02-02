Nuova tegola sulla ex cava di Is Urigus 

Prima l’avvio della procedura di decadenza delle autorizzazioni della cava, ora una strada posta sotto sequestro perché realizzata senza le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. Una nuova tegola si è abbattuta alla fine dello scorso anno, anche la comunità lo ha appreso soltanto ieri, sulla ex cava di Is Urigus, frazione di San Giovanni Suergiu, dove la società Ekosarda vorrebbe realizzare una discarica di rifiuti speciali.

I controlli

Il provvedimento di sequestro arriva dopo gli accertamenti svolti dal Corpo forestale il 29 dicembre scorso, a seguito della ricezione di una relazione del Servizio attività estrattive della Regione, ovvero il servizio che aveva fatto scattare la procedura di decadenza delle autorizzazioni per una serie di difformità per le quali sarebbero anche state emesse sanzioni. La Forestale avrebbe rilevato la presenza di un tratto di strada sterrata della lunghezza di circa 15 metri all’esterno dell’area di cava già autorizzata con un’apposita determina. La strada passerebbe in un’area classificabile come “bosco” da cui la contestazione di reato paesaggistico, per la realizzazione in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo categoriale per la presenza del bosco, e urbanistico per l’assenza di permesso di costruire.

I commenti

«Siamo stati i primi a sollecitare questi controlli soprattutto alla luce della richiesta di realizzazione della discarica – tuona la sindaca Elvira Usai – l’obiettivo era evidenziare che già per la cava le norme non sono state rispettate e questo agli occhi della nostra comunità è un fatto gravissimo. Con quale stato d’animo si può accettare che la stessa società possa realizzare una nuova attività dove l’ambiente e la salute sono già messi a rischio? Ci auguriamo che nelle stanze dove si sta valutando se accogliere o meno il progetto della discarica si tenga conto anche di quanto emerso dopo i controlli della Forestale». Molto duro anche Sergio Porceddu, portavoce del comitato che si sta battendo contro la realizzazione della discarica e che ieri ha scoperto i sigilli nella strada messa sotto sequestro: «Inizialmente avevamo ipotizzato che il sequestro fosse riferito all'intera cava. – dice – Ci chiediamo perché arrivati a questo punto non si revochi la concessione. Con tutte le inadempienze documentate a carico di Ekosarda, come è possibile che l’autorizzazione sia ancora in piedi? Se le istituzioni si muovono con questa timidezza di fronte a criticità evidenti, come possiamo sentirci tutelati? Siamo stanchi di tecnicismi, rinvii e silenzi assordanti. La nostra non è solo una battaglia ambientale, è una battaglia di dignità. Siamo nauseati da un sistema che sembra tutelare più le procedure burocratiche che la salute e la sicurezza del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA