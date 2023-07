Nuova tangenziale, via libera al progetto 

Il futuro per via Mascagni a Sestu non ha più il sapore del fango e della polvere. Dopo l’approvazione dello studio di assetto idrogeologico del rio Matzeu Cannas durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha inizio il progetto per nuovi lavori: 900mila euro saranno investiti per dotare la via di asfalto, marciapiedi, sottoservizi.

Opere attese

Uno scenario che sembra quasi difficile da immaginare per chi abita nella via, oggi fiancheggiata da un alto argine costruito diversi anni fa proprio per contenere il fiume Matzeu Cannas. Ma la situazione nel tempo è cambiata, e il corso del fiume è stato deviato dal vecchio alveo. Da qui la possibilità di dare una quota unica alla strada, abbassare il vecchio argine a livello del suolo, asfaltare e costruire sottoservizi e marciapiede. Le tappe però non sono state poche; il Genio Civile ha richiesto, per sicurezza, uno studio idrogeologico che provi che il vecchio argine è ormai inutile, e lo studio, affidato all’ingegnera Attena, lo ha confermato; infine, l’approvazione in Consiglio.

La tangenziale

Via Mascagni rappresenta una vera tangenziale di Sestu, che costeggia da un lato il paese. Molti però preferiscono non percorrerla perché è rimasta da tanti anni e per un lungo tratto una strada bianca, con non poche buche, al buio di notte, dove è facile sporcare l’auto, quando si alza il vento. Qualcosa si è già mosso mesi fa, con un primo cantiere, ancora in corso, all’ingresso con via Giuseppe Verdi. Impossibile dare una data all’inizio di questi nuovi lavori, per cui la fase progettuale è appena cominciata; ma c’è ottimismo nelle dichiarazioni degli amministratori e forse un po’ anche da parte dei residenti, che sperano di vedere quanto prima novità.

Il Comune

Come spiega Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore all’Urbanistica, «ora che è stato approvato lo studio, sarà possibile attivare nuovamente la conferenza dei servizi per approvare la progettazione di via Mascagni. Un’opera importantissima che assieme ai lavori già partiti di completamento di via Verdi va a definire la tangenziale nord-ovest di Sestu come si aspettava da decenni. Il progetto prevede una strada moderna e sicura, alla pari con quelle vicine». Per la sindaca Paola Secci, «tra le tante opere pubbliche che abbiamo messo in cantiere non potevamo tralasciare questa: la viabilità tangenziale consente di togliere al centro e alle vie minori un po’ di traffico, con grande beneficio in termini di riduzione dell’inquinamento ambientale e di sicurezza».

