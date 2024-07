Nuova tangenziale, rioni in allarme: «Rischio isolamento»  

I rioni del Carmine, Pietraia, Taulera e Fangal saranno attraversati dalla nuova tangenziale, una strada a scorrimento veloce che metterà in collegamento la zona nord della città con la circonvallazione. Ma i disagi per i residenti saranno notevoli. Si sta costituendo il Comitato Tangenziale per Alghero 291, l’altro ieri il primo incontro con alcuni amministratori. E’ stato l’ingegnere Matteo Tedde a illustrare il progetto con grafici e relazioni tecniche, sottolinenando le criticità ma anche le soluzioni per superarle. Alla riunione nella scuola d’infanzia del Carmine anche i consiglieri comunali Michele Pais e Gabriella Esposito. «Il confronto si è svolto in un clima sereno – riferisce Matteo Tedde – ma essendo un progetto statale il nostro interlocutore è l’Anas. Per questo speriamo in un incontro a breve per esporre le nostre osservazioni». La prima è che la tangenziale è un’arteria a scorrimento veloce con un limite di velocità di 70 km/h. Il Comitato vorrebbe che venisse trasformata in strada comunale da percorrere al massimo a 50km/h, riprogettando le possibilità di accesso. Il condominio Fangal, per esempio, composto da 24 famiglie, un paio di attività commerciali e cinque di tipo di turistico-ricettivo, chiedono alcune modifiche del tracciato. «Il passaggio della tangenziale di Alghero classificata a scorrimento veloce, parallela alla strada di accesso del nostro condominio, ci penalizza in quanto non esiste un collegamento», fanno notare gli abitanti del rione. Nemmeno è prevista una connessione con la zona artigianale di Ungias-Galantè dove si trova l’ecocentro e nella quale hanno sede varie imprese.

