Nuova Tac? Vecchia di 4 anni 

Ancora nessuno l’ha vista realmente. Ma la nuova Tac, quella costata oltre 700 mila euro e finora mai arrivata al San Martino, presto potrebbe essere operativa. Condizionale d’obbligo visto che è stata acquistata quattro anni fa dall’Ats ma poi si è persa fra burocrazia, ipotesi di collocazione e sistemazione dei locali. Adesso il direttore generale Angelo Serusi assicura che «i lavori nel reparto sono quasi conclusi, entro un mese l’apparecchiatura entrerà in funzione». E mentre a Oristano cresce l’attesa per capire se questa sia davvero la volta buona, scoppia il caso Bosa: la vecchia Tac è stata smontata, per avere la nuova bisogna attendere dicembre, nel frattempo i pazienti vengono trasferiti in altre strutture.

La storia

Era stata acquistata quattro anni fa, la determina dell’Ats 4205 del 27 maggio 2019 dava il via libera all’ordine e all’acquisto di tre Tac: una per l’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia, un’altra per il Santissima Trinità di Cagliari infine una per il San Martino. L’unica che non è mai entrata in funzione è quella di Oristano dove non è mai nemmeno arrivata fisicamente. In questi anni ci sono state tante rassicurazioni da parte dei direttori generali e dei commissari che si sono succeduti alla guida della Asl ma finora l’apparecchiatura di ultima generazione (anche se dopo quattro anni, sarà presumibilmente superata da altri modelli) sembra essersi smarrita chissà dove.

Gli intoppi

Il problema maggiore sembrava legato alla sua collocazione. Inizialmente si era ipotizzato di sistemarla nel corpo Dea, accanto al Pronto soccorso. Poi la scelta di posizionarla nel corpo P (distante dall’ala dell’emergenza-urgenza) nei locali che ospitavano la vecchia Radiologia e necessitavano di importanti interventi di ristrutturazione. Una scelta contestata da sindacati e anche dal Comitato per il diritto alla salute vista la distanza dal Pronto soccorso che costringe il personale a spostarsi in un’altra ala dell'ospedale.

Gli interventi

La Asl però è andata avanti per la sua strada e adesso il lungo viaggio della Tac dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. «Abbiamo riadattato gli spazi del corpo P per ospitare la Tac a 128 strati – spiega il direttore Serusi – i nostri lavori sono ultimati, ora spetta alla Siemens ultimare alcuni dettagli per installare l’apparecchiatura. Dovrebbe essere questione di 30 o 35 giorni». E intanto è stata ordinata un’altra Tac per il corpo Dea ma qui i tempi sono ben più lunghi. «Bisogna verificare la situazione dei locali, i tecnici stanno facendo le prove di carico perché si tratta di attrezzature molto pesanti - aggiunge Serusi - Abbiamo ottimi macchinari, una Ferrari ma mancano i piloti».

Il personale

Il problema è la mancanza di radiologi come rimarca anche il sindacato Cimo. «Chi utilizzerà la nuova Tac se al corpo P ci sono due radiologi che si occupano dei servizi al territorio?» chiede il segretario Giampiero Sulis. Il direttore ricorda che la carenza di radiologi è un problema diffuso e che in altre regioni si sta risolvendo grazie alla teleradiologia «con servizi di diagnostica a distanza o tramite consulenti».

Bosa

Al Mastino è stata smontata la vecchia Tac ma per la nuova entrerà in funzione a dicembre. Nel frattempo i pazienti vengono spostati a Oristano. «A questo punto chiediamo che al San Martino si concentrino anche le risorse finanziarie e umane, altrimenti sarà impossibile andare avanti» sottolinea Sulis.

