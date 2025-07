Nuova Tac per ridare fiducia all’ospedale 

Pochi giorni ancora e il servizio Tac dell’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” di Isili riprenderà la sua normale attività. Il nuovo macchinario è stato inaugurato ieri mattina alla presenza del commissario straordinario della Asl 8, Aldo Atzori, del direttore sanitario Stefano Marcia, di alcuni amministratori del territorio e dei membri del Comitato Sanità Bene Comune. «Una Tac di ultima generazione», ha dichiarato Marcia, «con un impatto radiogeno inferiore sul paziente, che restituisce immagini più precise e nitide, consentendo una diagnosi più accurata. Un risultato importante, ottenuto nel pieno rispetto dei tempi annunciati».

Allarme chiusure

La presenza dei dirigenti della Asl è stata anche l’occasione per ottenere chiarimenti sulla situazione del reparto di Medicina e del Pronto Soccorso. «Abbiamo chiesto garanzie – ha detto l’assessora di Isili, Erica Faedda – affinché nel mese di agosto venga scongiurata la chiusura del reparto di Medicina». I recenti pensionamenti, uniti alle criticità del periodo estivo, da anni causano disagi, soprattutto nella settimana di Ferragosto.

Le preoccupazioni sollevate hanno ricevuto una pronta risposta dal dirigente: «Stiamo portando in contrattazione – ha affermato Aldo Atzori – la proposta di introdurre l'indennità per i presìdi disagiati a favore dei dipendenti degli ospedali di Isili e Muravera che operano nei reparti di Medicina e Chirurgia e nel Pronto soccorso. Inoltre, stiamo procedendo con un progetto già convenzionato con l'Università di Cagliari per l'apertura della struttura complessa di Geriatria a Isili». Si partirà con una struttura ambulatoriale che potrà fornire supporto al Pronto soccorso e, soprattutto, al reparto di Medicina. Interventi che potrebbero offrire risposte concrete al territorio.

Le reazioni

«Per ora sono stati compiuti piccoli passi», ha dichiarato Ilse Atzori, assessora di Isili. «Vigileremo affinché le promesse fatte vengano mantenute».

«L'arrivo della nuova Tac – ha commentato il sindaco Luca Pilia, assente alla cerimonia per impegni precedenti – è un fatto importante per l’ospedale. Ora occorre garantire le risorse umane per poterla utilizzare adeguatamente, così come è necessario assicurare il personale per far funzionare il reparto di Medicina e il Pronto soccorso, servizi attualmente in sofferenza».

Delusione

Nonostante il plauso per l’intervento, gli amministratori, ignari dell’arrivo del dirigente, avanzano ulteriori richieste. «Auspichiamo un incontro a breve», ha dichiarato Giovanni Daga, vicepresidente della Comunità montana: «Non vediamo soluzioni strutturali ma solo gli ennesimi palliativi. Inoltre siamo amareggiati perché il commissario non ha annunciato la sua visita alla Comunità montana, che più di ogni altro ente è sempre stata in prima linea nelle battaglie per la sanità».

«Vogliamo risposte concrete, non solo promesse», ha aggiunto il sindaco di Gergei , Rossano Zedda: «Meritiamo un servizio sanitario di eccellenza».

