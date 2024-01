Nuova Tac operativa, ma per 2 ore 

Ci sono voluti cinque, lunghissimi, anni e adesso la nuova Tac è arrivata a destinazione. Da alcuni giorni è in funzione nel Corpo P del San Martino ovvero nell’ala della Radiologia territoriale come annuncia la Asl. «Da febbraio la Tac a 128 strati sarà a disposizione dei pazienti». Peccato però che il macchinario di ultima generazione al momento potrà essere utilizzato solo per 2 ore alla settimana. E l’infinita storia della Tac ha un po’ il sapore della beffa.

La storia

Acquistata nel 2019 (costata 700mila euro), l’apparecchiatura è arrivata al San Martino alla fine di ottobre 2023. Prima è stato un susseguirsi di problemi legati alla sua collocazione. Inizialmente si era ipotizzato di sistemarla nel corpo Dea, accanto al Pronto soccorso. Poi la scelta del corpo P (distante dall’ala dell’emergenza-urgenza) nei locali della vecchia Radiologia che necessitavano di importanti interventi di ristrutturazione. Una scelta subito contestata da sindacati ma si è andati avanti e nei giorni scorsi è diventata operativa.

La novità

«La Tac è già entrata in funzione grazie al percorso di formazione del personale tecnico e medico» ha spiegato il direttore sanitario Antonio Maria Pinna. «Questa Tac completa il parco macchine della Radiologia territoriale e all’inizio servirà per integrare il percorso diagnostico-terapeutico del carcinoma della mammella» ha fatto sapere il direttore Antonello Gallus. La Asl comunica inoltre che a breve sarà attivata la Tac 128 strati a Bosa (da dove manca da ottobre). «Stiamo facendo le verifiche per installare una seconda Tac a 128 strati nel Dea del San Martino». Nel frattempo ai medici è arrivata la comunicazione ufficiale: da febbraio ripartono gli esami per il territorio (in particolare per i pazienti oncologici), il mercoledì dalle 8 alle 10.30.

«Tac sottoutilizzata»

«In due ore come si può rispondere alle esigenze del territorio?». L’interrogativo di Giampiero Sulis, segretario provinciale Cimo, è solo una delle incognite legate al nuovo macchinario. «Il sindacato è sempre stato contrario alla scelta di collocare la Tac nella Radiologia territoriale dove si fa solo senologia –osserva- la realtà è che quel macchinario era stato acquistato per il Dea, dove c’è una attrezzatura ormai obsoleta. Poi non si capisce per quale ragione si è deciso di destinarla alla Radiologia territoriale in locali che si sono dovuti adattare con spese ulteriori e tempi dilatati per utilizzarla». La Asl sostiene che la Tac è anche al servizio del Pronto soccorso ma Sulis fa notare subito che ci sono vari ostacoli a iniziare dalla distanza fisica dal Dea «non possiamo fare 200 metri con i pazienti gravi in barella da un’ala all’altra del reparto – ripete –C’è stata scarsa attenzione per chi lavora 24 ore su 24 come noi del Dea. Pensano a installare una nuova Tac a Bosa e noi siamo alle prese con una vecchia di 15 anni. Per noi c’è solo l’idea di acquistarne una nuova». Il segretario Cimo insiste sul fatto che l’apparecchiatura sarà sottoutilizzata: «I medici della Radiologia territoriale sono soltanto due, è inevitabile che le prestazioni vengano garantite in tempi limitati». La Asl pensa di reclutare altri radiologi, con il sistema dei contratti a esterni.

