Nuova Tac nell’ospedale in affanno 

I medici e il personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale lavorano senza sosta per far fronte alle urgenze di un territorio che supera i 160mila abitanti. L’unica buona notizie delle ultime ore è l’arrivo della nuova Tac, che risparmierà le trasferte forzate ai pazienti costretti da due mesi altrove.

I turni

Dal primo giugno è andata in pensione la primaria storica del pronto soccorso, Tina Baldussi, e da mesi sono andati in altri ospedali alcuni medici del reparto. Con l’organico ridotto all’osso fino alla fine di novembre i turni del presidio di emergenza vengono coperti dai quattro medici in organico, dai gettonisti che aiutano a coprire soprattutto le ore notturne e da altri medici dell’Areus, l’azienda regionale delle urgenze, che ha istituito un centro di emergenza temporaneo nello stesso ospedale di San Gavino. «La situazione non è facile – rimarca il direttore sanitario dell’ospedale Sergio Pili – e i turni vengono coperti anche grazie alla presenza di medici stranieri provenienti anche dall’Argentina. Ora i disagi sono diminuiti per i pazienti perché da ieri è attiva la nuova Tac, molto più potente ed efficace». Il vecchio macchinario, in funzione da 15 anni, è stato rottamato lo scorso aprile e in questi mesi l’attività è stata assicurata da un impianto mobile collocato nelle adiacenze dell’ospedale. «La vecchia Tac – aggiunge Sergio Pili – è stata portata via alcuni giorni e rimarrà operativa per qualche tempo anche quella mobile. Per due settimane è stata effettuata la formazione dei radiologi e dei tecnici di radiologia e dall’ultima settimana di agosto riprenderà a pieno regime anche l’attività ambulatoriale che in questo periodo si è dovuta interrompere. Come direzione della Asl, insieme al direttore generale Giorgio Carboni, esprimiamo soddisfazione per l’arrivo della nuova Tac, quella presente era la più vecchia esistente in Sardegna».

I numeri

Intanto il personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino lavora a pieno ritmo e in media ogni giorno gli accessi al reparto d’urgenza sono non meno di 50, più di 10mila dall’inizio del 2024 e ora la speranza è che si trovi una soluzione a lungo termine per reperire nuovi medici.

