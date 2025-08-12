VaiOnline
Isili.
13 agosto 2025 alle 00:35

Nuova Tac in ospedale,  manca il personale per gli esami coronarici 

La nuova Tac dell’ospedale san Giuseppe Calsanzio di Isili è appena entrata in funzione ed è già polemica. Nei giorni scorsi un utente ha denunciato il fatto che, nonostante fosse stata confermata una prenotazione per un esame specifico, la radiologia del san Giuseppe ha informato che la prestazione non poteva essere erogata.

La motivazione era la mancanza di personale in grado di eseguire quanto richiesto nella ricetta. «Mi sembra», ha detto Maria Luisa Ibba che ha avuto contatti con l’azienda sulla questione, «un grave problema sia per i pazienti sia per lo spreco di risorse».

In realtà nessun disservizio o caso di malasanità, semplicemente un malinteso. La prestazione richiesta dall’utente, un esame specialistico per lo studio delle coronarie, non è mai stato inserito nel Cup (centro unico di prenotazione) per la radiologia dell’ospedale san Giuseppe per la mancanza di personale altamente specializzato (si tratta di un esame che è possibile effettuare solo in tre centri nell’Isola) . Pertanto questo tipo di studio non è stato reso prenotabile a Isili.

Nonostante dunque l’apparecchiatura appena posizionato nella radiologia di Isili, sia in grado di effettuare esami così specifici e approfonditi, è necessario rivolgersi alle strutture dotate di personale adeguatamente formato per eseguire indagini così particolari. (s. g.)

