Nuova Tac, esami col contagocce 

Sulla carta è un macchinario di ultima generazione. Ma nella dura realtà del San Martino le altissime potenzialità della nuova Tac sembrano perdersi e non vengono sfruttate appieno. E così l’infinita e tormentata storia dell’apparecchiatura continua ad avere il sapore della beffa. Operativa da circa un mese e mezzo nel corpo P dell’ospedale (nell’ala della Radiologia territoriale), viene utilizzata solo due ore alla settimana per mancanza di personale: da febbraio sono stati effettuati 38 esami mentre la Tac del Dipartimento emergenza – urgenza (corpo Dea) effettua una media di 30 esami al giorno.

Le criticità

Bastano questi dati per comprendere che la nuova Tac, costata 700mila euro, è sottoutilizzata come i sindacati avevano sostenuto fin dal primo momento. «I medici della Radiologia territoriale sono sempre due – spiega Giampiero Sulis, segretario territoriale del Cimo – e il responsabile della Radiologia per due ore alla settimana si dedica agli esami con la nuova Tac». Come aveva annunciato la Asl a fine gennaio gli esami sono ripartiti a febbraio ogni mercoledì dalle 8 alle 10.30. «In questo arco di tempo è inevitabile che si possa garantire un numero limitato di prestazioni – aggiunge il sindacalista – Non si può pensare di rispondere alle esigenze del territorio solo due medici, che devono occuparsi anche di tutti gli altri esami del reparto».

Le soluzioni

Un problema ben noto anche alla Asl che da subito ha pensato di reclutare altri radiologi, pensando anche al sistema dei contratti a esterni. Nelle settimane scorse è stato aperto anche un nuovo bando per ore di specialistica ambulatoriale ma non sembra ci siano stati grossi riscontri. E così si continua con due medici in attesa che arrivino rinforzi. «Non capiamo perché siano state deliberate prestazioni aggiuntive per Bosa e Ghilarza e non per Oristano, dove con la nuova Tac è evidente la necessità di avere maggiore personale» aggiunge.

Corpo Dea

La Asl intanto cerca di accelerare per dotare anche il corpo Dea di una Tac a 128 strati e sostituire quella utilizzata attualmente, un macchinario vecchio di 15 anni e ormai obsoleto. L’azienda, qualche settimana fa, con il direttore sanitario Antonio Maria Pinna aveva comunicato che erano in corso «tutte le verifiche per installare una seconda Tac a 128 strati nel Dea», nel reparto dove è più impellente la necessità di un esame specialistico con macchinari di ultima generazione.

La storia

La nuova Tac era stata acquistata nel 2019 ma è arrivata al San Martino solo alla fine di ottobre 2023. Prima è stato un susseguirsi di problemi legati alla sua collocazione: inizialmente si era ipotizzato di sistemarla nel corpo Dea, accanto al Pronto soccorso. Poi la scelta del corpo P, nei locali della vecchia Radiologia che necessitavano di interventi di ristrutturazione che si sono conclusi solo qualche mese fa con il collaudo. Alla fine ci sono voluti cinque anni per avere la Tac in funzione, ma ancora a regime ridotto.

