Nuova strage: colpita la folla in cerca di cibo 

Tel Aviv. A Gaza si continua a morire anche quando si va in cerca di cibo. Ancora una volta in pochi giorni, spari contro la folla nei pressi di un centro di distribuzione, che sono costati la vita ad almeno 27 persone: lo hanno denunciato le autorità sanitarie locali, puntando il dito contro le forze israeliane. Alle accuse l’Idf ha risposto ammettendo di aver fatto fuoco, ma soltanto contro individui diretti minacciosamente verso la loro postazione. Per questa nuova strage è risuonata con forza la condanna dell’Onu, che ha parlato di «crimini di guerra».

«Le forze israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati e droni su migliaia di civili che si erano radunati dall’alba vicino alla rotonda di al-Alam, nella zona di al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah», ha riferito ai media internazionali il portavoce della difesa civile gestita da Hamas, Mahmoud Bassal. Uno dei testimoni ha raccontato di proiettili che «piovevano su di noi da ogni dove». Un responsabile dell'’ospedale Nassar ha riferito di aver ricevuto 27 corpi, tra cui «tre bambini e due donne», molti dei quali con «ferite da arma da fuoco e schegge su tutto il corpo». La Croce Rossa in serata ha confermato il numero delle vittime. I feriti sarebbero una novantina. La zona degli spari era la stessa di domenica, quando più di 30 palestinesi erano stati uccisi mentre andavano verso il centro di distribuzione. In quell’occasione l’Idf aveva negato il coinvolgimento negli attacchi ai civili, evocando la responsabilità di individui imprecisati a volto coperto, immortalati in alcuni video. Riguardo invece agli ultimi fatti, l’esercito ha fatto sapere di avere prima «sparato colpi evasivi» dopo aver notato «diversi sospetti dirigersi verso di loro». Sull’episodio è stata comunque aperta «un’inchiesta» anche se, è stato sottolineato, la sparatoria «è avvenuta a circa mezzo chilometro dal sito di distribuzione». Il sito in questione è uno di quelli gestiti dalla Ghf, sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti ma non dall’Onu e dalle altre organizzazioni umanitarie, che accusano questa organizzazione di permettere all’Idf di usare il cibo come arma per controllare la popolazione di Gaza. Alla Ghf tra l’altro è stato appena nominato un nuovo capo: il pastore Johnnie Moore, un evangelico americano di destra, che è stato consigliere di Donald Trump sulle questioni relative alla libertà religiosa. Gli spari contro i civili per le Nazioni Unite sono una linea rossa.

