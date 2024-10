Nuova strage a Gaza: oltre cento le vittime 

Tel Aviv. Un nuovo round di colloqui per una tregua a Gaza è atteso questa settimana in Egitto. Questione di giorni. Ma ancora troppi per i civili palestinesi bloccati nella Striscia sotto la minaccia costante che un raid israeliano spezzi le loro vite. Stavolta è toccato a Beit Lahia, dove Israele ha avviato circa tre settimane fa una nuova offensiva militare per reprimere i tentativi di Hamas di riorganizzarsi nel nord di Gaza. Un attacco aereo sulla città ha centrato nella notte un palazzo di cinque piani causando almeno “93 morti”, secondo un bilancio fornito dalla protezione civile palestinese gestita dal movimento islamico, anche se ieri sera un aggiornamento parlava invece di 143 vittime. Tra queste anche 20 bambini, ha riferito l’Unicef, mentre circa 40 persone sono disperse, intrappolate sotto le macerie.

L’esercito israeliano ha affermato di aver aperto un’indagine sull’accaduto, ritenendo tuttavia “impreciso” il numero dei morti e invitando i media a prendere con le molle i dati forniti da Hamas che reputa parte della propaganda della fazione islamica. Beit Lahia, ha quindi ricordato l’Idf, «è una zona di combattimento attiva». Un cessate il fuoco è dunque ancora lontano. Intanto, ieri, in Libano, otto caschi blu austriaci sono rimasti lievemente feriti, stavolta «da un razzo probabilmente lanciato da Hezbollah o da un gruppo affiliato» che ha colpito la base di Naqura. Le Nazioni Unite restano però nel mirino di Israele che ha messo al bando qualsiasi attività dell'Unrwa nel Paese con una legge approvata dalla Knesset, il parlamento, che ha sollevato un'ondata di condanne e indignazione in tutto il mondo.

