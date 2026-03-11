Nuova strada, un anno di lavori per il secondo lotto 

I lavori per la realizzazione del secondo lotto della nuova strada provinciale Burcei-Sinnai-Maracalagonis di prossimo inizio, dovranno essere ultimati a febbraio del 2027. Un tratto di ingresso al paese di circa 800 metri, per una spesa inferiore al milione di euro. Tutti gli aspetti burocratici sono stati superati. A questo lotto, dal mese di ottobre 2027 si aggiunge la realizzazione del tratto più lungo della strada che dovrà essere completato entro il mese di aprile del 2031, con la carreggiata finalmente percorribile da Burcei alla vecchia Orientale attraverso un tracciato di 17 chilometri. Il primo lotto del progetto è stato già realizzato tra il 2024 e lo scorso anno in territorio di Maracalagonis, con l’allargamento di un tracciato già esistente. La Città metropolitana ha fatto conoscere il crono-programma dei lavori come promesso nella riunione pubblica che si è tenuta a gennaio a Burcei. Nell’occasione, la stessa Città metropolitana ha assicurato la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Burcei-Campuomu, l’unica via di accesso a Burcei, oggi ridotta in pessime condizioni. Sollecitazioni arrivano ora anche dal Comitato per la strada. Un intervento più volte richiesto dal Comune. ( ant.ser. )

