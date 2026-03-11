VaiOnline
Burcei-Sinnai-Maracalagonis.
12 marzo 2026 alle 00:35

Nuova strada, un anno di lavori per il secondo lotto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I lavori per la realizzazione del secondo lotto della nuova strada provinciale Burcei-Sinnai-Maracalagonis di prossimo inizio, dovranno essere ultimati a febbraio del 2027. Un tratto di ingresso al paese di circa 800 metri, per una spesa inferiore al milione di euro. Tutti gli aspetti burocratici sono stati superati. A questo lotto, dal mese di ottobre 2027 si aggiunge la realizzazione del tratto più lungo della strada che dovrà essere completato entro il mese di aprile del 2031, con la carreggiata finalmente percorribile da Burcei alla vecchia Orientale attraverso un tracciato di 17 chilometri. Il primo lotto del progetto è stato già realizzato tra il 2024 e lo scorso anno in territorio di Maracalagonis, con l’allargamento di un tracciato già esistente. La Città metropolitana ha fatto conoscere il crono-programma dei lavori come promesso nella riunione pubblica che si è tenuta a gennaio a Burcei. Nell’occasione, la stessa Città metropolitana ha assicurato la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Burcei-Campuomu, l’unica via di accesso a Burcei, oggi ridotta in pessime condizioni. Sollecitazioni arrivano ora anche dal Comitato per la strada. Un intervento più volte richiesto dal Comune. ( ant.ser. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia