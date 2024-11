Nuova strada, procedono i lavori 

Vanno avanti i lavori del primo tratto della Maracalagonis-Sinnai-Burcei. La strada è stata allargata su un lato del rettilineo che si innesta alla vecchia Orientale sarda, all’altezza della borgata di San Gaetano, in territorio di Quartucciu. Ora sono in corso gli stessi lavori sul lato opposto. La Burcei-Maracalagonis accorcerà le distanze e i tempi di percorrenza tra lo stesso territorio Burcei, Quartu e l’area metropolitana di Cagliari con i quali il paese delle ciliegie ha sempre tenuto rapporti di lavoro e sociali.

L’intervento, per il quale sono stati stanziati complessivamente quasi 40 milioni di euro, è finanziato con risorse della Regione in gran parte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, con fondi propri della Città metropolitana di Cagliari e con risorse del Pnrr.

«L’avvio di questi primi lavori fa bene sperare sul futuro di una strada che porterà solo vantaggi ai tre Comuni - dice il sindaco di Burcei, Simone Monni - Il nostro Comune è legato all’area urbana di Cagliari sia dal punto di vista economico che sociale. Con la nuova strada verrà rotto l’isolamento di Burcei. Il nuovo percorso si svilupperà su un tracciato di 15,7 chilometri, inferiore di circa 7 chilometri a quello attuale. Un’opera di grande importanza strategica non solo per Burcei ma anche per l’hinterland. Ricordo che è nei nostri obiettivi il progetto che prevede il collegamento Burcei-Villasalto, col Gerrei che potrebbe davvero avvicinarsi all’hinterland, mantenendo nel contempo il minor impatto ambientale possibile». (ant. ser.)

