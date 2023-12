Nuova strada con 4 corsie, c’è il via libera 

Una nuova strada per collegare i rioni di Quartello e Pitz’e Serra. La Giunta dà l’ok alla quattro corsie, con tanto di piste ciclabili, marciapiedi, spartitraffico, fasce verdi laterali, e mega rotatoria fra via Cecoslovacchia e via Italia, lì dove di fatto la strada si interrompe.

Dopo il sì di alcune settimane fa, ieri l’esecutivo comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione della lingua d’asfalto lunga circa trecento metri che esiste da decenni nella pianificazione urbanistica comunale, ma che nella realtà non è stata mai realizzata. L’importo stimato per l’esecuzione dell’intera opera è di 3 milioni e 465mila euro, di cui al momento disponibili 1 milione e 800mila euro, 600mila finanziati dalla Regione e 1 milione e 200mila dal Comune. Si procederà con il primo lotto, in attesa di ulteriori finanziamenti necessari per completare l’intervento.

Nel dettaglio, si legge negli allegati della delibera proposta dall’assessorato ai Lavori pubblici, il progetto della bretella di collegamento fra via Italia e via Cecoslovacchia prevede due corsie per senso di marcia, e una per lato sarà percorsa dai bus di linea. Non solo: i sensi di marcia saranno separati da un’aiuola spartitraffico, verrano realizzati anche marciapiedi e fasce verdi ai bordi della quattro corsie. Spazio anche alle biciclette: ci sarà infatti un’importante area di scambio per la mobilità ciclabile in prossimità dello svincolo tra le vie Italia e Norvegia, in connessione diretta con la via Cecoslovacchia, dove verrà localizzato un vero e proprio itinerario ciclabile.

